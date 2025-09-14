رئیس انجمن تولیدکندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار در ۵ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: در حال حاضر دامداران برای جذب شیرخام توسط کارخانه های لبنی و شیرخشک مشکلی ندارند.

به گفته وی، بنابر آمار در ۵ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک به بازارهای هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

سلیمی ادامه داد: با برآورد تولید و مصرف شیرخشک پیش بینی می شود که صادرات شیرخشک تا پایان سال به ۲۰۰ هزارتن برسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: تا پایان سال پیش بینی می شود که تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن برسد که از این میزان با احتساب تامین بخشی از مواد پایه شیرخشک نوزاد ۸۰ هزارتن در داخل مصرف می شود.

برچسب ها: تولید شیرخشک ، صادرات شیرخشک
خبرهای مرتبط
تولید شیرخشک صنعتی ۳۰ درصد افزایش یافت/ تولید ماهانه شیرخشک به بیش از ۲۵ هزارتن رسید
توزیع شیرخشک یارانه‌ای نوزاد منطقی شد/ قیمت شیرخشک نوزاد تغییری نداشته است
کمبودی در عرضه شیرخشک نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش دمای هوا از پایان هفته
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
تسریع شناسایی خانه‌های خالی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
آخرین اخبار
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
تسریع شناسایی خانه‌های خالی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم