رئیس انجمن تولیدکندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار در ۵ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: در حال حاضر دامداران برای جذب شیرخام توسط کارخانه های لبنی و شیرخشک مشکلی ندارند.

به گفته وی، بنابر آمار در ۵ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار و ۶۰۰ تن شیرخشک به بازارهای هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

سلیمی ادامه داد: با برآورد تولید و مصرف شیرخشک پیش بینی می شود که صادرات شیرخشک تا پایان سال به ۲۰۰ هزارتن برسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: تا پایان سال پیش بینی می شود که تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن برسد که از این میزان با احتساب تامین بخشی از مواد پایه شیرخشک نوزاد ۸۰ هزارتن در داخل مصرف می شود.