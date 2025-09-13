رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، تاکید کرد: بر اساس قانون انتخابات جدید از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهرماه، مهلت استعفای دواطلبان شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. فرآیند انتخابات آغاز شده است. ستاد انتخابات در وزارت کشور مستقر شده است و کار‌های اجرایی کلید خورده است. اولین مرحله اجرایی انتخابات را با آموزش مسئولان مستقیم انتخابات استان‌ها در جوار بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) برگزار کردیم.

وی اظهار کرد: اولین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور در آنجا منتشر شد. همانگونه که می‌دانید قانون جدید انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تغییراتی داشته استم. از جمله این تغییران استعفای کسانی است که داوطلب نمایندگی در شورا‌های اسلامی شهر و روستا هستند، سه ماه قبل از روز ثبت نام باید استعفا دهند. قبلا روز ثبت نام استعفا می‌دادند. بر اساس قانون جدید در اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، لازم است کسانی که نمانیدگی و عضویت در شورا‌ها را دارند از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تا ۱۴۰۴/۷/۲۷ استعفای خود را تقدیم کنند. چوم مبنای استعفا روز ثبت نام است، بنابراین ما توصیه می‌کنیم همان روز ۲۱ را مبنا قرار دهند. اگرچه ۲۷ مهر آخرین مهلت برای استعفا است.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، تصریح کرد: مورد بعدی که تغییر ایجاد شده است، ثبت نام الکترونیک داوطلبان است. فرم ثبت نام در حال طراحی است در روز‌های آینده منتشر می‌شود. داوطلبان باید مراجعه کرده و آمادگی لازم را برای ثبت نام الکترونیک داشته باشند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: رئیس ستاد انتخابات کشور ، انتخابات شوراها
خبرهای مرتبط
برگزاری کامل و تمام‌الکترونیک انتخابات شورا‌های اسلامی ۱۴۰۵
تقویت ساختار مدیریتی کشور با ابلاغ منشور دولت وفاق ملی به استانداران
انتصابات مدیران بر اساس شاخص‌های تخصصی، تجربه و مردمداری انجام شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم
بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران
۲۷ مهر؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌ها
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
ضرورت باز تعریف مالکیت عمومی در جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
آخرین اخبار
توصیه عراقچی به ۳ کشور اروپایی درباره «اسنپ‌بک»
مجلس از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم
بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران
رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
۲۷ مهر؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌ها
ضرورت باز تعریف مالکیت عمومی در جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
تطبیق توافق جدید با آژانس با قانون مجلس در حضور وزیر امور خارجه
لاریجانی خواستار اقدام قاطع و عملی دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی شد
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
برنامه‌های دولت برای «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص بررسی شد
برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی
مسئولانی که وظیفه نظارت و توزیع نهاده‌های دامی را به درستی انجام نمی‌دهند، مجرم هستند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۲ شهریور