باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز نخست کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در زاگرب کرواسی، امیرمحمد یزدانی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران و دارنده ۲ مدال نقره جهان در گام نخست مقابل کانان هیبت اف دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان از آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه سنگین ۱۵ بر ۴ شکست خورد، اما در ادامه با توجه به شکست این کشتی‌گیر آذربایجانی مقابل حریف خود از ارمنستان، یزدانی خیلی زود از دور رقابت‌های قهرمانی جهان کنار رفت تا اولین حذف شده ایران در این مسابقات باشد.

در نتایج مهم این وزن اسماعیل موسوکایف کشتی‌گیر روسی‌الاصل مجارستان و دارنده مدال طلای جهان در یک چهارم نهایی مقابل یوشینوسوکه آیوگی دارنده مدال نقره جهان ۲۰۲۴ از ژاپن و نفر نخست سیدبندی با نتیجه سنگین ۱۰ بر صفر شکست خورد.