نماینده وزارت خارجه روسیه در امور اوکراین گفت که رئیس جمهور اوکراین قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را از همتای روس خود برای سفر احتمالی‌اش به مسکو دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رودیون میروشنیک، نماینده وزارت امور خارجه روسیه در امور اوکراین در مصاحبه‌ای با تاس گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای سفر احتمالی‌اش به مسکو دریافت کرده است.

وی در مورد اینکه امتناع زلنسکی از آمدن به مسکو نشان دهنده چیست، گفت: «عدم تمایل به رسیدن به توافق». میروشنیک گفت: «زلنسکی صلح نمی‌خواهد. او می‌تواند هر پیشنهاد یا بیانیه‌ای را که هدفش ایجاد هیاهوی بی‌ارزش باشد، ارائه دهد. همه در جهان می‌دانند که تضمین‌های پوتین از قدرتمندترین تضمین‌های این سیاره هستند. زلنسکی دلیلی برای عدم اعتماد به آنها ندارد.»

این فرستاده توضیح داد: «به عبارت دیگر، سفر به مسکو هیچ خطری برای زلنسکی ندارد. برای او، خطر اصلی این است که "اگر مجبور به رسیدن به توافق شوم چه؟ " این چیزی است که زلنسکی را عقب نگه می‌دارد، نه این واقعیت که او باید به مسکو برود یا اینکه در آنجا تهدید می‌شود - او تهدید نمی‌شود.»

پیش از این، پوتین در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از سفر خود به چین گفت که اگر زلنسکی آماده ملاقات باشد، آماده است او را به مسکو دعوت کند. با این حال، زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد رئیس جمهور روسیه را رد کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
پس از سرنگونی پهپادها توسط لهستان؛
ناتو دفاع از جناح شرقی اروپا را تقویت می‌کند
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
گروه هفت درباره تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه کشور‌های حامی روسیه بحث می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرویز ثابتی، شکنجه‌گر مشهور ساواک به دام قانون افتاد
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر
زمان تغییر پارادایم در قطر
پرده‌برداری آمریکا از دومین بمب‌افکن B-۲۱ + عکس
از لیست سیاه به کاخ سفید: چرخش جنجالی واشنگتن در قبال الجولانی
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل، آتش‌افروز خاورمیانه از غزه تا دوحه
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
نپال اولین زن را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد
غزه، میدان مین آرزو‌های تل‌آویو
آخرین اخبار
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد
زمان تغییر پارادایم در قطر
در حمله هوایی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر
روبیو: آمریکا در کنار فیلیپین در برابر طرح چین درباره جزایر مرجانی می‌ایستد
ناتو دفاع از جناح شرقی اروپا را تقویت می‌کند
یحیی سریع از حمله یمن به تل‌آویو با موشک هایپرسونیک «فلسطین ۲» خبر داد
گروه هفت درباره تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه کشور‌های حامی روسیه بحث می‌کند
طالبان دیپلمات ارشد هند را به اتهام سازماندهی نشست‌های ضد دولتی اخراج کرد
ترامپ پس از حمله اسرائیل به دوحه میزبان نخست وزیر قطر بود
۱۹۳ کشته در دو حادثه واژگونی قایق در شمال غربی کنگو
انتخابات نپال در مارس ۲۰۲۶ برگزار می‌شود
برای اولین بار، جدیدترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرد
شهادت ۷۰ فلسطینی در غزه از بامداد امروز تاکنون
وقوع زلزله ۷.۱ ریشتری در منطقه کامچاتکا روسیه
نپال اولین زن را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد
روسیه: خواستار تشدید تنش با لهستان نیستیم؛ اوکراین متمایل به درگیر کردن کشورها در جنگ است