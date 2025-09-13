باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رودیون میروشنیک، نماینده وزارت امور خارجه روسیه در امور اوکراین در مصاحبهای با تاس گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین قویترین ضمانتهای امنیتی را از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای سفر احتمالیاش به مسکو دریافت کرده است.
وی در مورد اینکه امتناع زلنسکی از آمدن به مسکو نشان دهنده چیست، گفت: «عدم تمایل به رسیدن به توافق». میروشنیک گفت: «زلنسکی صلح نمیخواهد. او میتواند هر پیشنهاد یا بیانیهای را که هدفش ایجاد هیاهوی بیارزش باشد، ارائه دهد. همه در جهان میدانند که تضمینهای پوتین از قدرتمندترین تضمینهای این سیاره هستند. زلنسکی دلیلی برای عدم اعتماد به آنها ندارد.»
این فرستاده توضیح داد: «به عبارت دیگر، سفر به مسکو هیچ خطری برای زلنسکی ندارد. برای او، خطر اصلی این است که "اگر مجبور به رسیدن به توافق شوم چه؟ " این چیزی است که زلنسکی را عقب نگه میدارد، نه این واقعیت که او باید به مسکو برود یا اینکه در آنجا تهدید میشود - او تهدید نمیشود.»
پیش از این، پوتین در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از سفر خود به چین گفت که اگر زلنسکی آماده ملاقات باشد، آماده است او را به مسکو دعوت کند. با این حال، زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد رئیس جمهور روسیه را رد کرد.
منبع: تاس