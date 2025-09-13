چهره شاخص کشتی ایران با شکست کشتی‌گیر روس به دیدار نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی، کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان در سومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم مقابل ابراهیم کادیف دارنده ۲ طلای جوانان جهان از روسیه در حالیکه تا ۴۰ ثانیه مانده به پایان ۴ بر یک عقب بود، با خاک کردن حریف روس و یک بارانداز ۴ امتیاز گرفت و به سختی با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. زاهید والنسیا آمریکایی حریف قاسم‌پور در نیمه‌نهایی خواهد بود.

قاسم‌پور پیش از این مقابل حریفان خود از قرقیزستان و مغولستان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر صاحب برتری شده بود.

پیش از این در ۴ وزن نخست امیرمحمد یزدانی نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت، اما احمد محمد نژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به یک چهارم نهایی صعود کردند.

برچسب ها: رقابت های کشتی آزاد ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
برنامه مسابقات روز دوم والیبال قهرمانی جهان
به دستور CAS محرومیت بیرانوند متوقف شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد
پول نفت خوزستان فقط برای مردم این استان نیست
پرسپولیس- فولاد خوزستان؛ وحید امیری و یحیی به سرخپوشان رسیدند
خداحافظ یزدانی - تیلور؛ سلطه ۷ ساله به پایان رسید
رامین رضاییان محروم می‌شود؟
سنگ بزرگ بازیکن سابق منچسترسیتی جلوی پای پرسپولیس
آخرین اخبار
نظر کمیته داوران درباره قضاوت‌های هفته سوم/ روی سحرخیزان پنالتی نشد
پیروزی سخت گلادیاتور مقابل حریف روس/ کامران قاسم‌پور در نیمه نهایی به آمریکا رسید
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
مدیرعامل مس رفسنجان منصوب شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
آتش بازی گلادیاتور ایرانی در زاگرب/ قاسم پور راهی یک چهارم نهایی شد
زمان بازی‌های ایران در رقابت‌های انتخابی فوتسال آسیا مشخص شد
سپاهان راهی اردن شد
پیاتزا: باید به مردم ایران نشان دهیم برای آنها بازی می‌کنیم
نایب قهرمانی جوانان ایران در مسابقات کانوپولو آسیا
کولاک ستاره جوان در گام اول؛ احمد محمدنژاد با برد استارت زد
استعفای محسن شادی با آغاز انتخابات فدراسیون رویینگ
واکنش پرسپولیس به مذاکره با مندی؛ شایعه است!
برنامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان/ رقابت ناهید کیانی و آرین سلیمی در روز نخست
حسینی غایب سپاهان در اولین بازی لیگ قهرمانان آسیا
یک پرسپولیس خواهان محرومیت رامین رضاییان شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
پول نفت خوزستان فقط برای مردم این استان نیست
رامین رضاییان محروم می‌شود؟
شکست دختران بسکتبال در دقایق آخر کاپ آسیا
به دستور CAS محرومیت بیرانوند متوقف شد
ضعف استقلال که بار دیگر نمایان شد
دو شگفتی بزرگ در والیبال قهرمانی جهان/ شکست عجیب ژاپن و کوبا
دوومیدانی جهانی توکیو؛ توقف طیبی در دور مقدماتی پرتاب وزنه
خداحافظ یزدانی - تیلور؛ سلطه ۷ ساله به پایان رسید
داور دوومیدانی ایران سر استارتر بازی‌های آسیایی جوانان شد
«ناهید کیانی» و «آرین سلیمی» اولین نمایندگان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان چین