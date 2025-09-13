باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی، کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان در سومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم مقابل ابراهیم کادیف دارنده ۲ طلای جوانان جهان از روسیه در حالیکه تا ۴۰ ثانیه مانده به پایان ۴ بر یک عقب بود، با خاک کردن حریف روس و یک بارانداز ۴ امتیاز گرفت و به سختی با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. زاهید والنسیا آمریکایی حریف قاسم‌پور در نیمه‌نهایی خواهد بود.

قاسم‌پور پیش از این مقابل حریفان خود از قرقیزستان و مغولستان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر صاحب برتری شده بود.

پیش از این در ۴ وزن نخست امیرمحمد یزدانی نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت، اما احمد محمد نژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به یک چهارم نهایی صعود کردند.