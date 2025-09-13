به گفته فرمانده انتظامی سروستان، در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان تعداد زیادی نوشیدنی بدون مجوز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی سروستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و دستور توقف را صادر کردند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۳۰۰ بسته نوشیدنی انرژی‌زا خارجی بدون مجوز را کشف کنند.

سرهنگ جاویدی آزاد با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا به نظر کارشناسان ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس