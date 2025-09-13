رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان از ابلاغ بخشنامه ارتقاء آموزش محیط‌بانان در سه محور آموزش‌های اجباری، تکمیلی و تخصصی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مدادی در آیین افتتاحیه دومین دوره آموزشی بدو خدمت محیط‌بانی در سال جاری که با حضور ۱۱۲ نفر از محیط‌بانان سراسر کشور، از ۲۲ شهریورماه به مدت ۸ روز در مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان کرج آغاز شده است، از صدور بخشنامه جدید شینا انصاری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - با موضوع ارتقای کمی و کیفی آموزش محیط‌بانان خبر داد.

وی با اشاره به محتوای این بخشنامه گفت: ارتقای آموزش‌های محیط‌بانان در سه محور دنبال می‌شود که شامل «آموزش‌های اجباری» مانند حمل سلاح و ضابطان قضایی»، «آموزش‌های تکمیلی عملیات در طبیعت» و «آموزش‌های فنی و تخصصی» می‌شود.

مدادی افزود: نیازسنجی جدید آموزشی نیز با هدف انطباق آموزش‌ها با مسائل و چالش‌های روز در دستور کار سازمان قرار دارد.

در ادامه، سردار رضا رستگار - فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست - تأکید کرد: آموزش باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد تا از بروز لطمات و صدمات جلوگیری شود. 

وی آموزش محیط‌بانان را از دو منظر مهم دانست و گفت: نخست اعتقاد و پایبندی به باور‌های دینی در حوزه کاری و دوم ارتقاء دانش، تخصص و مهارت‌های حرفه‌ای دارای اهمیت است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لزوم استمرار آموزش‌ها تا پایان دوران خدمت خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ آیه قرآن کریم به تعقل و تدبر اشاره دارد و هدف آموزش، تقویت تعقل و اصلاح فرد است.

رستگار همچنین بر اهمیت سه موضوع مهم «حل تعارض و برقراری ارتباط مؤثر با جوامع محلی»، «ارتقاء همکاری با نهاد‌های قضایی، قانونی و پلیس» و «افزایش مهارت‌های علمی و فنی مرتبط با حیات وحش، آتش‌سوزی و سایر مخاطرات طبیعی» در برنامه‌های آموزشی محیط‌بانان تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

