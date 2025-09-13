باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزش کشور، امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در این مراسم، سید ابوالفضل میردهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی دانشجویان گفت: «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز، کمبود میزان ورزش و سرانه فعالیت‌های بدنی در میان دانشجویان است. براساس تحقیقات، به طور متوسط جامعه ایرانی روزانه تنها ۱۳ دقیقه ورزش می‌کند. این میزان در دانشجویان و مؤسسات آموزش عالی به حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌رسد که زنگ خطری جدی است.»

او افزود: «اگر بپذیریم ورزش و فعالیت‌های بدنی برای تندرستی و سلامت جامعه مفید است و می‌تواند باعث کاهش اضطراب‌های دانشجویی شود، باید تلاش کنیم بینش دانشجویان را با ورزش آشتی دهیم. امروز لازم است جامعه ورزشی دانشجویان را توسعه دهیم و مخاطبان بیشتری را به فعالیت ورزشی جذب کنیم.»

میردهقان با تأکید بر نقش فناوری در زندگی نسل جوان اظهار داشت: «امروز با نسلی روبه‌رو هستیم که با فناوری عجین شده و فناوری جزو لاینفک زندگی ماست. یکی از عرصه‌هایی که می‌توانیم توسعه دهیم، تلفیق ورزش و فناوری است. امروز در دانشگاه امیرکبیر اولین دوره این مسابقات را با حضور نمایندگانی از هشتاد دانشگاه آغاز کردیم و امیدوارم در سال‌های آینده با شکوه بیشتری برگزار شود.»

در ادامه، عباس سروش، سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضمن قدردانی از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، گفت: «این افتخار نصیب دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده است و شاید من اولین مسئول دانشگاهی باشم که به شما می‌گویم فقط درس نخوانید. حتماً در کنار درس خواندن، وقتی را برای ورزش و فعالیت‌های فیزیکی و دسته‌جمعی اختصاص دهید. مطمئن باشید این کار نه‌تنها در تحصیل بلکه در آینده شغلی شما هم تأثیرگذار خواهد بود. این پیام را از قول من به کسانی که فقط درس می‌خوانند برسانید.»

وی در ادامه افزود: «اخبار ورزشی را همیشه دنبال می‌کنم. جوانان ما در رشته‌های مختلف می‌درخشند و افتخارآفرینی می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که قدر خود، کشور و ملت خود را بدانید و خود را دست‌کم نگیرید. احساس حقارت نکنید و اعتماد به نفس داشته باشید. در همه زمینه‌ها ــ ورزشی، علمی و فکری ــ در رده‌های بسیار خوب می‌درخشیم.»

سروش تأکید کرد: «دوستانی که در سازمان امور دانشجویان هستند، بی‌دلیل دانشگاه امیرکبیر را برای برگزاری المپیاد ورزشی فناورانه انتخاب نکردند. این سالن و ساختمان با کمک یکی از خیرین ساخته شده است و تردید ندارم که در میان شما دانشجویان دختر و پسر، افرادی خواهند بود که در آینده همین مسیر را ادامه خواهند داد؛ چه در این دانشگاه و چه در دانشگاه‌های دیگر. از صمیم قلب می‌گویم همه جای ایران سرای من است.»

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با اشاره به تجربه سفر‌های خود گفت: «کشور‌های زیادی را دیده‌ام، اما با اطمینان می‌توانم بگویم هیچ جای دنیا وجود ندارد که اقوام مختلف این‌گونه دوستانه در کنار هم زندگی کنند و در مناسبت‌ها همراه هم باشند.»