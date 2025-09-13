باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تداوم تخریب برج‌ها و زیرساخت‌های مسکونی غزه + فیلم

ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز چند ساختمان و برج را کاملا تخریب کرده است که یکی ازآن‌ها برج النور بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی در پی سیاست های ددمنشانه خود چند ساختمان و برج را کاملا تخریب کرده است.

