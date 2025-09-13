امیرحسین زارع و احمد محمدنژاد جوان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ که به میزبانی زاگرب پایتخت کرواسی در جریان است در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.  

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نتایج مبارزات کشتی‌گیران ایران در ۴ وزن نخست:

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. او در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محمدنژاد جوان در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. او در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی می‌رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله به مصاف زاهد والنسیا از آمریکا می رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

برچسب ها: امیرحسین زارع ، کشتی آزاد ، رقابت های جهانی کشتی آزاد ، تیم ملی کشتی آزاد ایران
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
پیروزی سخت گلادیاتور مقابل حریف روس/ کامران قاسم‌پور در نیمه نهایی به آمریکا رسید
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
برنامه مسابقات روز دوم والیبال قهرمانی جهان
به دستور CAS محرومیت بیرانوند متوقف شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد
پول نفت خوزستان فقط برای مردم این استان نیست
پرسپولیس- فولاد خوزستان؛ وحید امیری و یحیی به سرخپوشان رسیدند
خداحافظ یزدانی - تیلور؛ سلطه ۷ ساله به پایان رسید
رامین رضاییان محروم می‌شود؟
سنگ بزرگ بازیکن سابق منچسترسیتی جلوی پای پرسپولیس
آخرین اخبار
نظر کمیته داوران درباره قضاوت‌های هفته سوم/ روی سحرخیزان پنالتی نشد
پیروزی سخت گلادیاتور مقابل حریف روس/ کامران قاسم‌پور در نیمه نهایی به آمریکا رسید
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
مدیرعامل مس رفسنجان منصوب شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
آتش بازی گلادیاتور ایرانی در زاگرب/ قاسم پور راهی یک چهارم نهایی شد
زمان بازی‌های ایران در رقابت‌های انتخابی فوتسال آسیا مشخص شد
سپاهان راهی اردن شد
پیاتزا: باید به مردم ایران نشان دهیم برای آنها بازی می‌کنیم
نایب قهرمانی جوانان ایران در مسابقات کانوپولو آسیا
کولاک ستاره جوان در گام اول؛ احمد محمدنژاد با برد استارت زد
استعفای محسن شادی با آغاز انتخابات فدراسیون رویینگ
واکنش پرسپولیس به مذاکره با مندی؛ شایعه است!
برنامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان/ رقابت ناهید کیانی و آرین سلیمی در روز نخست
حسینی غایب سپاهان در اولین بازی لیگ قهرمانان آسیا
یک پرسپولیس خواهان محرومیت رامین رضاییان شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان/ کولاک کامران قاسم‌پور در مبارزه نخست
شکست سنگین امید اول طلای ایران در رقابت‌های جهانی
پول نفت خوزستان فقط برای مردم این استان نیست
رامین رضاییان محروم می‌شود؟
شکست دختران بسکتبال در دقایق آخر کاپ آسیا
به دستور CAS محرومیت بیرانوند متوقف شد
ضعف استقلال که بار دیگر نمایان شد
دو شگفتی بزرگ در والیبال قهرمانی جهان/ شکست عجیب ژاپن و کوبا
دوومیدانی جهانی توکیو؛ توقف طیبی در دور مقدماتی پرتاب وزنه
خداحافظ یزدانی - تیلور؛ سلطه ۷ ساله به پایان رسید
داور دوومیدانی ایران سر استارتر بازی‌های آسیایی جوانان شد
«ناهید کیانی» و «آرین سلیمی» اولین نمایندگان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان چین