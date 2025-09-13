سریال «چراغ گاز» با موضوع رسوایی واترگیت از یکشنبه ۲۳ شهریور هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال ۸ قسمتی «چراغ گاز» از یکشنبه ۲۳ شهریور هرشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود. این سریال تحسین‌شده با نگاهی تازه و از زاویه دید مارتا میچل – همسر جان میچل، مشاور نزدیک نیکسون – به ماجرای رسوایی واترگیت می‌پردازد؛ ماجرایی که سرانجام به استعفای ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا منجر شد.

«چراغ گاز» داستانی پرکشش از تصمیم جان میچل برای جاسوسی علیه دموکرات‌ها، دستگیری مأمورانش در هتل واترگیت و افشاگری ناگهانی همسرش مارتا روایت می‌کند؛ زنی که به گفته بسیاری، عامل اصلی برملا شدن این رسوایی بزرگ بود.

بازی جولیا رابرتز، شان پن، دن استیونس و بتی گیلپین در کنار بازسازی دقیق فضای تاریخی دهه ۱۹۷۰ و ترکیب هوشمندانه طنز با نقد سیاسی، جذابیت مضاعفی به این اثر بخشیده است. «چراغ گاز» تاکنون موفق به دریافت یک جایزه و ۳۲ نامزدی بین‌المللی از جمله گلدن‌گلوب و امی شده و از مهم‌ترین تولیدات تلویزیونی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
گپ‌وگفت با حسین شریفی، بازیگر مجموعه نمایشی «بادار»
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
«بوقچی» با نگاهی متفاوت به دنیای فوتبال ساخته شد
«رویای ریحانه»؛ تصویری از زیبایی‌های فرزندآوری در خانواده ایرانی در قاب شبکه دو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
آخرین اخبار
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی در «پرسشگر»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
روایت حاتمی‌کیا از تولید فیلم حضرت موسی (ع) و دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری
سینما، آیینه ایران است؛ ایرانی که سزاوار دیده شدن و ستایش در جهان است
روز سینما؛ پاسداشت هنر هفتم و جاودانگی تصویر/تجلی نوری که هرگز خاموش نمی‌شود
زبان فارسی؛ یکی از مولفه‌های موجودیت ما + فیلم
صالحی: مطالعات ایران‌شناسی در روسیه، یک فرصت استب