باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسن عباس زاده معاون وزیر نفت در مراسم پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به صورت مداوم بر اهمیت جمعآوری گازهای مشعل و پایش مستمر این موضوع تاکید دارند. این نشاندهنده عزم جدی دولت برای بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع انرژی است.
وی ادامه داد:معرفی یک نماینده برای پیگیری این موضوع به معنای توجه ویژه به این مسئله و اختصاص منابع و تلاشهای لازم برای پیشبرد کارهاست. این نماینده مسئولیت نظارت و هماهنگی در این زمینه را بر عهده خواهد داشت.
او بیان کرد: وزارت نفت در حال حاضر با جدیت در حال پیگیری پروژههای جمعآوری گازهای مشعل است. به طور مشخص، تلاشها به سمت استفاده بهینه از گازهای تولیدی و کاهش خاموشی مشعلها معطوف شده است.
عباس زاده با اشاره به جمعآوری ۲۱ میلیون متر مکعب گاز افزود:این مقدار گاز به چرخه تولید برمیگردد و میتواند به کاهش مصرف سوختهای فسیلی کمک کند.
وی افزود:خاموشی مشعلها در مناطق مختلف از جمله خلیج فارس، اقدامی مثبت در جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوای منطقه است.
او با اشاره به خط لوله جدید گفت: با ایجاد خطوط لوله جدید، گازهای مشعل به سمت مصرف بهینه هدایت میشود.
وی توضیح داد: وزارت نفت امیدوار است که با پیگیری این پروژهها، تا پایان سال ۱۴۵، گازهای مشعل همراه نفت به طور کامل کنترل شده و از آلودگیهای زیستمحیطی کاسته شود.
وی افزود: این اقدامات نشاندهنده عزم و اراده دولت در راستای بهبود وضعیت گازهای مشعل و استفاده بهینه از منابع انرژی است. با توجه به برنامههای اعلام شده، میتوان امیدوار بود که در سالهای آینده، گامهای موثری در این زمینه برداشته شود که به نفع محیط زیست و اقتصاد کشور خواهد بود.