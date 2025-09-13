باشگاه پرسپولیس در پی دستور موقت صادره از سوی دادگاه داوری ورزش (CAS) در ارتباط با پرونده فسخ غیر موجه علیرضا بیرانوند، اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادگاه داوری ورزش در رسیدگی به پرونده فسخ بدون دلیل موجه بازیکن پیشین پرسپولیس، تا رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی، دستور موقتی را صادر کرد.

بر این اساس به اطلاع هواداران عزیز می‌رساند؛ در خصوص دعوای مطروحه در دیوان داوری ورزش (CAS) پس از صدور رای از سوی کمیته استیناف، بازیکن مورد اشاره با مطرح کردن موضوع ملی‌پوش بودن، تحصیل منافع ملی، نزدیکی به رقابت‌های جام جهانی و مواردی دیگر برای توقف اجرای دادنامه صادره از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهان دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم‌گیری قطعی از سوی دیوان داوری ورزش شد.

بدیهی است این دستور موقت، نافی فسخ غیر موجه و محکومیت وی نبوده و متعاقبا بنابر دعوای مطروحه از سوی باشگاه پرسپولیس و از سوی این بازیکن موضوع در دیوان داوری ورزش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه باشگاه پرسپولیس بنا بر لایحه ارسالی به دیوان، به صراحت مخالفت خود را با توقف اجرای حکم اعلام داشته بود.

شایان ذکر است، باشگاه پرسپولیس با اتکا به تمام توانایی‌ها، پتانسیل‌های قانونی و ظرفیت‌های حقوقی همان‌گونه که پرونده را به نحو شایسته‌ای در کمیته وضعیت و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پیگیری نمود، با همین رویه در دیوان داوری ورزش (CAS) تا حصول نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد.

