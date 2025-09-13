باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن صنفی کارفرمایی توزیع‌کنندگان فرآورده‌های گوشتی خام استان تهران در حال تحولات بنیادینی در ساختار، مأموریت و قلمرو فعالیت خود است. طرحی که هدف آن، گذار از توزیع صرف به مدیریت تخصصی زنجیره تأمین و توزیع گوشت در سطح ملی است.

احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع‌کنندگان فرآورده‌های گوشتی خام استان تهران با تشریح ابعاد این تحولات گفت: بازار امروز نیازمند نگاه نو و ساختاری هماهنگ‌تر است. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نقش صنف نباید فقط محدود به توزیع باشد. بنابراین، توسعه جغرافیای فعالیت از سطح استانی به سراسر کشور و تدوین سیاست‌هایی نو برای مشارکت ساختاری در تنظیم بازار از برنامه های این انجمن است.

وی با بیان اینکه مردم باید گوشت را با قیمت واقعی، بدون واسطه و از شبکه‌ای پاسخگو دریافت کنند، افزود: هیچ نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند بار مدیریت بازار را به دوش بکشد. حذف واسطه‌های زائد، حمایت از تولید داخلی، واردات هدفمند در مواقع لزوم و ایجاد زنجیره‌ای هوشمند و شفاف مأموریت این انجمن است.

بنا به گفته این مسئول صنفی، حضور رسانه بخشی از تعهد انجمن به پاسخگویی است و نشانه‌ای از بلوغ دوطرفه و مسئولیت‌پذیری متقابل خواهد بود.

