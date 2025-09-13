باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دهها هزار معترض امروز (شنبه) در لندن راهپیمایی کردند تا در تظاهراتی که توسط «تامی رابینسون» فعال ضد مهاجرت سازماندهی شده، شرکت کنند.
گفته میشود تا ظهر، دهها هزار معترض در خیابانهای جنوب رودخانه «تیمز» جمع شدند و سپس به سمت «وستمینستر» مقر پارلمان انگلیس، حرکت کردند.
معترضان شعارهایی در انتقاد از «کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس سر میدادند و تابلوهایی با جمله «آنها را به خانه بفرستید» را حمل میکردند.
افزون بر این، قرار است پس از تابستان پر تنش انگلیس که شاهد اعتراضاتی علیه مهاجرت بود، یک اعتراض از موضع مقابل نیز در همین شهر برگزار شود.
مهاجرت در ماههای اخیر به موضوع سیاسی غالب در انگلیس تبدیل شده است و نگرانیها در مورد اقتصاد متزلزل این کشور را تحت الشعاع قرار داده است. گفته میشود انگلیس با تعداد بیسابقهای از درخواستهای پناهندگی روبهرو است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی دولت این کشور، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۸ هزار مهاجر با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش وارد انگلیس شدهاند.
