از داستان‌های اجتماعی تا حماسه‌های تاریخی و معما‌های جنایی؛ شبکه تماشا برنامه‌ای ویژه برای دوستداران سریال تدارک دیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تماشا با پخش چهار سریال متنوع و پرطرفدار، مهمان لحظات فراغت مخاطبان خود شده است. از قصه‌های اجتماعی و ملموس سریال «یزدان» گرفته تا حماسه تاریخی و پرهیجان «افسانه جومونگ»، از معما‌های جنایی و جذاب «پوآرو» تا داستان‌های احساسی و انتقام‌جویانه سریال کره‌ای «غول»، هر شب روی آنتن این شبکه مجموعه‌ای ویژه برای سلیقه‌های مختلف به نمایش در می‌آید.

در ادامه با این چهار سریال دیدنی آشنا شوید و زمان پخش آنها را از شبکه تماشا دنبال کنید.

«یزدان»؛ روایت زندگی اجتماعی یک مامور شهرداری

سریال «یزدان» به کارگردانی منوچهر هادی و بازی پژمان بازغی، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود. این مجموعه که تهیه‌کنندگی آن را سلیم ثنائی بر عهده دارد، در هر قسمت داستان اجتماعی جدیدی حول محور مامور شهرداری «عماد» روایت می‌کندو امروز قسمت چهارم این سریال روی آنتن می‌رود.

پژمان بازغی، لعیا زنگنه، سیما تیرانداز و دیگر هنرمندان برجسته در این سریال حضور دارند. بازپخش «یزدان» هر روز در ساعات ۲ بامداد و ۹ صبح روی آنتن می‌رود.

«افسانه جومونگ»؛ حماسه تاریخی کره‌ای هر شب ساعت ۱۹

سریال محبوب کره‌ای «افسانه جومونگ» هر شب ساعت ۱۹ به روی آنتن می‌رود و امروز مخاطبان شاهد پخش قسمت ۳۹ خواهند بود.

این سریال تاریخی و حماسی، داستان بنیان‌گذاری سلسله گوگوریو را با بازی سونگ ایل‌گوک و دیگر ستارگان مطرح روایت می‌کند. بازپخش «جومونگ» در ساعات ۱ بامداد، ۷ صبح و ۱۳ ظهر انجام می‌شود.

«پوآرو»؛ معمای جنایی با کارآگاهی نابغه هر شب ساعت ۲۱

شبکه تماشا سریال کلاسیک و محبوب «پوآرو» را هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌کند. این مجموعه جنایی-رازآمیز با مدیریت دوبله رضا آفتابی و صدای ماندگار اکبر منانی، داستان‌های معمایی هیجان‌انگیزی را با حضور کارآگاه هرکول پوآرو روایت می‌کند.

سه فصل پایانی این سریال برای نخستین بار پخش می‌شود. بازپخش «پوآرو» در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد از شبکه تماشا پخش می‌گردد و امروز قسمت ۲۷ روی آنتن می‌رود.

«غول»؛ داستانی پرکشش از انتقام و خانواده هر شب ساعت ۲۳

سریال کره‌ای «غول» که روایتگر قصه سه خواهر و برادر جداشده و پر از راز و انتقام است، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود و امشب مخاطبان شاهد پخش قسمت ۱۲ این سریال خواهند بود.

این مجموعه ترکیبی از درام، اکشن و عاشقانه است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کره جنوبی اتفاق می‌افتد. مدیریت دوبلاژ آن بر عهده مهسا عرفانی است و گویندگان برجسته‌ای در آن حضور دارند. بازپخش «غول» در ساعات ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد انجام می‌شود.

تماشاگران می‌توانند با مراجعه به شبکه تماشا، از این سریال‌های متنوع و دیدنی لذت ببرند.

