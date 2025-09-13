باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کشاورزی طالبان اعلام کرد که برای نخستین بار، روند صادرات گوشت از افغانستان به صورت آزمایشی از کشتارگاه دولتی بلخ آغاز شده است.

بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی این وزارت، در مراسم افتتاحیه این پروژه، ذاکرالله ذاکر، رئیس عمومی دام، با حضور مشاورین این وزارت و شماری از مسئولان و تاجران، این روند را رسماً آغاز کردند.

مسئولان وزارت کشاورزی تأکید کردند که کشتارگاه دولتی بلخ و سایر کشتارگاه های کشور آماده هستند تا بر اساس استانداردهای تعیین‌شده، حیوانات را ذبح کرده و گوشت آن را برای صادرات آماده سازند. همچنین شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند بر اساس استانداردهای مشخص‌شده، روند صادرات گوشت را از داخل افغانستان به بیرون از کشور عملی کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسلخ دولتی بلخ و سایر مراکز ذبح در کشور با استفاده از معیارهای دقیق بهداشتی و استانداردهای بین‌المللی، فرآیند ذبح و آماده‌سازی گوشت برای صادرات را ارتقا داده‌اند. این اقدامات شامل بسته‌بندی مناسب، کنترل کیفیت و رعایت معیارهای سلامت حیوانات است تا گوشت صادرشده با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد.

به گفته صاحب‌نظران، آغاز صادرات گوشت از افغانستان می‌تواند گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور و افزایش درآمدهای ملی باشد. این اقدام نه تنها به ایجاد بازارهای جدید برای محصولات دامی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و تقویت بخش کشاورزی و دامداری در کشور شود.