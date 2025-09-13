شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما بیش از ۳۸ هزار نفر در فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی ثبت نام کرده‌اند، اما طولانی شدن روند استخدام موجب شد تا گروهی از متقاضیان نسبت به این معضل گلایه‌مند شوند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شوند.

متن پیام شهروندخبرنگار

بنده از متقاضیان فراخوان سوم جذب در دستگاه‌های اجرایی، بنیاد نخبگان هستم درمورد مسائل و مشکلات رخ داده طی این فرایند میخواستم باهاتون صحبت کنم. متاسفانه پیگیری‌های ما از بنیاد ملی نخبگان به نتیجه نرسیده است.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.