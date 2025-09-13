یک حمله پهپادی به تأسیسات شرکت نفتی «باش‌نفت» در غرب روسیه سبب آتش‌سوزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندار منطقه «باشقیرستان» در غرب روسیه اعلام کرد که پس از حمله پهپادی روز شنبه، آتش‌سوزی در تأسیسات یک شرکت نفتی در این منطقه رخ داده است. 

رادی خبیروف در برنامه تلگرام نوشت: «امروز شرکت باش‌نفت هدف حمله تروریستی پهپاد‌ها قرار گرفت.»  این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فراورده‌های نفتی در کشور روسیه به‌شمار می‌آید.

به گفته خیبروف، یک پهپاد بر فراز محل تولید سرنگون شد و آتش‌سوزی‌ای را به راه انداخت که در حال خاموش شدن است. وی افزود که خسارت وارد شده به تأسیسات محدود بوده و تلفات جانی نیز نداشته است.

ویدئوی تأیید نشده‌ای که در کانال‌های تلگرام روسی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک شیء به سمت تأسیسات پرواز می‌کند و به دنبال آن یک گلوله آتش بزرگ به وجود می‌آید.

شایان ذکر است که شهر «اوفا» جایی که تأسیسات نفتی در آن هدف قرار گرفت، حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد.

منبع: رویترز

