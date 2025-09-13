تیم منصف ایران به عنوان قهرمانی مسابقات بین‌المللی رولبال در عمان دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم منصف ایران عصر امروز (شنبه) در چارچوب فینال مسابقات بین‌المللی رولبال به میزبانی ورزشگاه سلطان قابوس مسقط عمان به مصاف نماینده مصر رفت و این دیدار را با نمایش خوب بازیکنان خود با پیروزی پشت سر گذاشت و به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کرد.

در این دیدار بازیکنان منصف ایران همانند بازی‌های گذشته با قدرت و انگیزه بالایی وارد زمین مسابقه شدند و ثمره تلاش آنها منتج به این شد که با نتیجه  پُرگل ۸ بر ۵ حریف قدرتمند خود را از پیش رو بردارند. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دقایقی هم از حریف خود عقب بودند، اما با تلاش و غیرتی مثال‌زدنی نه تنها این نتیجه را جبران بلکه حتی موقعیت‌های فراوانی را هم روی دروازه تیم حریف خلق کردند.

گفتنی است منصف ایران ضمن ثبت ۵ پیروزی متوالی با کسب عنوان قهرمانی  به کار خود در این مسابقات خاتمه داد.

از طرف دیگر  مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت و نایب رئیس کنفدراسیون رولبال آسیا به همراه دکتر موسی فرهنگ سفیر ایران در عمان و جناب احمدی مشاور هلدینگ خلیج فارس به همراه مقامات ارشد ورزش عمان تماشاگر ویژه دیدار تیم‌های منصف ایران و نماینده مصر در فینال مسابقات بین‌المللی رولبال بودند.
سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی‌بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی اعضای این تیم را تشکیل می‌دادند. مربیگری تیم منصف هم بر عهده سینا صفی‌یاری بود.

