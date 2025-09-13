با پایان مهلت ثبت نام در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۳۹۳ اثر در بخش‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با پایان مهلت ثبت‌نام آثار در بخش‌های مختلف سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در بخش‌های مختلف این رویداد شدند.

بر این اساس، ۲۷۸ عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۵۱ عنوان فیلم کوتاه پویانمایی، ۲۵ عنوان فیلم سینمایی رئال و پویانمایی و ۳۹ اثر در بخش بین‌الملل به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شده‌اند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه (کودکان جنگ ۱۲ روزه، کودکان غزه و جایزه فیلم‌های آسیایی) از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه سال جاری به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

برچسب ها: جشنواره بین المللی فیلم ، فیلم کودکان و نوجوانان
خبرهای مرتبط
«کِر» برنده چند جایزه بین‌المللی شد؛ رونمایی از پوستر
«مرگی برای زندگی» به هندوستان می‌رود
فیلم کوتاه «چابک‌سوار» به نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی HISA کره جنوبی راه یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
آخرین اخبار
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی در «پرسشگر»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
روایت حاتمی‌کیا از تولید فیلم حضرت موسی (ع) و دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری
سینما، آیینه ایران است؛ ایرانی که سزاوار دیده شدن و ستایش در جهان است
روز سینما؛ پاسداشت هنر هفتم و جاودانگی تصویر/تجلی نوری که هرگز خاموش نمی‌شود
زبان فارسی؛ یکی از مولفه‌های موجودیت ما + فیلم
صالحی: مطالعات ایران‌شناسی در روسیه، یک فرصت استب