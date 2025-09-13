شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند تبدیل وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های گذشته موضوع تبدیل وضعیت استخدامی و همچنین ارتقای سطح معیشتی از جمله اولویت‌های کارکنان دولت بود.شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند تبدیل وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما کارکنان شورای حل اختلاف سال‌ها است که بدون با قرارداد رسمی؛ با حقوق اندک و تحت عنوان افتخاری خدمت کرده‌اند. از شما خواهشمندیم پیگیری کنید تا در بررسی و تصویب طرح ساماندهی؛ صدای ما باشید و این قشر زحمتکش از چرخه قانون گذاری جا نماند و پایان ۲۲ سال بی ثباتی و آغاز امید برای فرزندان این مرز و بوم باشد. تشکر و دعای خیر

