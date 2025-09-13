شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند تبدیل وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های گذشته موضوع تبدیل وضعیت استخدامی و همچنین ارتقای سطح معیشتی از جمله اولویت‌های کارکنان دولت بود.شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند تبدیل وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما کارکنان شورای حل اختلاف سال‌ها است که بدون با قرارداد رسمی؛ با حقوق اندک و تحت عنوان افتخاری خدمت کرده‌اند. از شما خواهشمندیم پیگیری کنید تا در بررسی و تصویب طرح ساماندهی؛ صدای ما باشید و این قشر زحمتکش از چرخه قانون گذاری جا نماند و پایان ۲۲ سال بی ثباتی و آغاز امید برای فرزندان این مرز و بوم باشد. تشکر و دعای خیر

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: شورای حل احتلاف ، کارکنان دولت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
کارگران شورای حل اختلاف در انتظار تبدیل وضعیت
پیام‌های دریافتی ۲۷ آذر ماه؛
بلاتکلیفی کامیون‌های وارداتی برای شماره گذاری پلاک/ گلایه روستاییان از نداشتن انشعاب آب
کارکنان شورای حل اختلاف در انتظار تبدیل وضعیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی به کجا رسید؟
تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های گناباد
درخواست دانشجویان علوم پایه پزشکی برای کاهش حداکثری نمره پایه قبولی
اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی + عکس
متقاضیان مسکن مهر مهستان همچنان در انتظار تحویل منازل
بوی مواد شیمیایی که شب‌ها ساکنان شهرک مروارید را آزار می‌دهد
کارکنان شورای حل اختلاف چشم انتظار تبدیل وضعیت
آخرین اخبار
کارکنان شورای حل اختلاف چشم انتظار تبدیل وضعیت
استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی به کجا رسید؟
اهدای ۶۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان هریسی + عکس
بوی مواد شیمیایی که شب‌ها ساکنان شهرک مروارید را آزار می‌دهد
متقاضیان مسکن مهر مهستان همچنان در انتظار تحویل منازل
تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های گناباد
درخواست دانشجویان علوم پایه پزشکی برای کاهش حداکثری نمره پایه قبولی
ماجرای تبدیل وضعیت ایثارگران به کجا رسید؟
جشن «تکه حوری»؛ نماد امید و همزیستی با طبیعت + عکس