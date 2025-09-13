باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹ به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای قدس رفته است.
۲ تیم در حالی روبروی هم قرار گرفتند که پرسپولیس از ۲ بازی قبلی یک برد و یک مساوی کسب کرده و فولاد نیز با ۲ باخت شروع ضعیفی در فصل جدید داشته است.
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، امید عالیشاه، تیوی بیفوما، رضا شکاری و علی علیپور
سرمربی: وحید هاشمیان
حامد لک، علیرضا امیرخانی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمد رضا سلیمانی
سرمربی: یحیی گل محمدی
دقیقه ۲: ضربه بیفوما با برخورد با انصاری به کرنر رفت.
دقیقه ۳: ارسال عالیشاه را رضا شکاری با ضربه سر زد که حامد لک حامد لک در ۲ مرحله توپ را در اختیار گرفت.
دقیقه ۱۳: ارسال امید عالیشاه را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۱۵: شوت میلاد سرلک با اختلاف به بیرون از دروازه فولاد رفت.