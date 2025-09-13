باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹ به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای قدس رفته است.

۲ تیم در حالی روبروی هم قرار گرفتند که پرسپولیس از ۲ بازی قبلی یک برد و یک مساوی کسب کرده و فولاد نیز با ۲ باخت شروع ضعیفی در فصل جدید داشته است.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، امید عالیشاه، تیوی بیفوما، رضا شکاری و علی علیپور

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان

حامد لک، علیرضا امیرخانی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمد رضا سلیمانی

سرمربی: یحیی گل محمدی

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: ضربه بیفوما با برخورد با انصاری به کرنر رفت.

دقیقه ۳: ارسال عالیشاه را رضا شکاری با ضربه سر زد که حامد لک حامد لک در ۲ مرحله توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۳: ارسال امید عالیشاه را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: شوت میلاد سرلک با اختلاف به بیرون از دروازه فولاد رفت.