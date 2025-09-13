باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹ به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای قدس رفته است.

۲ تیم در حالی روبروی هم قرار گرفتند که پرسپولیس از ۲ بازی قبلی یک برد و یک مساوی کسب کرده و فولاد نیز با ۲ باخت شروع ضعیفی در فصل جدید داشته است.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، امید عالیشاه، تیوی بیفوما، رضا شکاری و علی علیپور

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان

حامد لک، علیرضا امیرخانی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمد رضا سلیمانی

سرمربی: یحیی گل محمدی

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: ضربه بیفوما با برخورد با انصاری به کرنر رفت.

دقیقه ۳: ارسال عالیشاه را رضا شکاری با ضربه سر زد که حامد لک حامد لک در ۲ مرحله توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۳: ارسال امید عالیشاه را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: شوت میلاد سرلک با اختلاف به بیرون از دروازه فولاد رفت.

دقیقه ۳۰: ضربه محرومی بازیکن فولاد با دبل سیو پیام نیازمند به گل تبدیل نشد.

دقیقه ۳۱: شوت صادقی خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۸: ارسال عالی و تند و تیز عالیشاه به دهانه دروازه با ضربه شکاری همراه شد و این بار حامد لک با پا توپ را تماشایی مهار کرد و در ریباند علیپور توپ را خراب کرد.

دقیقه ۴۳: علی علیپور با شوت تماشایی توانست گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

دقیقه ۴۸: ارسال رزاق پور را سلیمانی با ضربه سر وارد دروازه پرسپولیس کرد.

دقیقه ۴۹: ارسال ضربه کرنر امید عالیشاه را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۰: ضربه سینا اسد بیگی با اختلاف زیاد به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۵۲: باکیچ بر روی رزاق پور خطا کرد و ضربه ایستگاهی به نفع فولاد گرفته شد.

دقیقه ۵۴: ارسال ضربه آزاد رزاق پور را نیازمند با مشت از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۷: شوت سعید صادقی با اختلاف به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۵۹: ارسال ضربه کرنر عالیشاه را حامد لک در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۱: شوت سعید صادقی را پیام نیازمند دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۶۲: پاس تند و تیز امید عالیشاه را علیپور در موقعیت تک به تک با حامد لک نتوانست به گل دوم پرسپولیس تبدیل کند.

دقیقه ۶۳: فرصت عالی برای میلاد سرلک روی حرکت خوب اورونوف که هافبک پرسپولیس نتوانست استفاده کند.

دقیقه ۶۸: شوت علی علیپور با واکنش عالی حامد لک وارد دروازه فولاد نشد.

دقیقه ۷۶: ضربه عالیشاه با اختلاف به بیرون از دروازه فولاد رفت.

دقیقه ۸۰: سیو تماشایی لک مانع از گلزنی اورونوف شد و در ادامه علیپور نتوانست به دروازه خالی گل بزند ‌ و ضربه اش به بالای دروازه فولاد رفت.

دقیقه ۸۸: ضربه میلاد محمدی با اختلاف از بالای دروازه فولاد راهی اوت شد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.