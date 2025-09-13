باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹ به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای قدس رفته است.
۲ تیم در حالی روبروی هم قرار گرفتند که پرسپولیس از ۲ بازی قبلی یک برد و یک مساوی کسب کرده و فولاد نیز با ۲ باخت شروع ضعیفی در فصل جدید داشته است.
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، امید عالیشاه، تیوی بیفوما، رضا شکاری و علی علیپور
سرمربی: وحید هاشمیان
حامد لک، علیرضا امیرخانی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمد رضا سلیمانی
سرمربی: یحیی گل محمدی
دقیقه ۲: ضربه بیفوما با برخورد با انصاری به کرنر رفت.
دقیقه ۳: ارسال عالیشاه را رضا شکاری با ضربه سر زد که حامد لک حامد لک در ۲ مرحله توپ را در اختیار گرفت.
دقیقه ۱۳: ارسال امید عالیشاه را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۱۵: شوت میلاد سرلک با اختلاف به بیرون از دروازه فولاد رفت.
دقیقه ۳۰: ضربه محرومی بازیکن فولاد با دبل سیو پیام نیازمند به گل تبدیل نشد.
دقیقه ۳۱: شوت صادقی خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۳۸: ارسال عالی و تند و تیز عالیشاه به دهانه دروازه با ضربه شکاری همراه شد و این بار حامد لک با پا توپ را تماشایی مهار کرد و در ریباند علیپور توپ را خراب کرد.
دقیقه ۴۳: علی علیپور با شوت تماشایی توانست گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.
نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.
دقیقه ۴۸: ارسال رزاق پور را سلیمانی با ضربه سر وارد دروازه پرسپولیس کرد.
دقیقه ۴۹: ارسال ضربه کرنر امید عالیشاه را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۵۰: ضربه سینا اسد بیگی با اختلاف زیاد به بالای دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۵۲: باکیچ بر روی رزاق پور خطا کرد و ضربه ایستگاهی به نفع فولاد گرفته شد.
دقیقه ۵۴: ارسال ضربه آزاد رزاق پور را نیازمند با مشت از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۵۷: شوت سعید صادقی با اختلاف به بالای دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۵۹: ارسال ضربه کرنر عالیشاه را حامد لک در اختیار گرفت.
دقیقه ۶۱: شوت سعید صادقی را پیام نیازمند دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.
دقیقه ۶۲: پاس تند و تیز امید عالیشاه را علیپور در موقعیت تک به تک با حامد لک نتوانست به گل دوم پرسپولیس تبدیل کند.
دقیقه ۶۳: فرصت عالی برای میلاد سرلک روی حرکت خوب اورونوف که هافبک پرسپولیس نتوانست استفاده کند.
دقیقه ۶۸: شوت علی علیپور با واکنش عالی حامد لک وارد دروازه فولاد نشد.
دقیقه ۷۶: ضربه عالیشاه با اختلاف به بیرون از دروازه فولاد رفت.
دقیقه ۸۰: سیو تماشایی لک مانع از گلزنی اورونوف شد و در ادامه علیپور نتوانست به دروازه خالی گل بزند و ضربه اش به بالای دروازه فولاد رفت.
دقیقه ۸۸: ضربه میلاد محمدی با اختلاف از بالای دروازه فولاد راهی اوت شد.
دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.
در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.