\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0648\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0632\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0627\u0635 \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0631\u062f. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0637\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a \u0648\u0642\u062a\u06cc \u0639\u0648\u0627\u0631\u0636 \u062f\u0627\u0631\u0648 \u0628\u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0646\u062f \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0631\u0648 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u0648\u062f.\n