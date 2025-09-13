باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین کامران کرکج مخترع و نوآور جوان تبریزی با اختراع «کلاه هوشمند آتش‌نشانی مجهز به نمایشگر هدآپ و تحلیل علایم حیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی» مدال طلای فستیوال بین‌المللی اختراعات سیلیکون ولی آمریکا را کسب کرد.

وی در خصوص این اختراع گفت: این کلاه با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد با هدف ارتقای ایمنی آتش نشانان طراحی شده است و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، امکان پایش لحظه‌ای علایم حیاتی و نمایش داده‌های محیطی در شرایط بحرانی را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه این مسابقات به صورت حضوری و آنلاین (غیرحضوری) ۱۷ تا ۲۱ شهریور برگزار شده است، اظهار کرد: کلاه هوشمند آتش‌نشانی مجهز به نمایشگر هدآپ و تحلیل علایم حیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای نخستین بار در سطح جهان اختراع شده است و کارشناسان بین‌المللی معتقدند این نوآوری می‌تواند تحولی جدی در حوزه تجهیزات ایمنی و امداد و نجات ایجاد کند.

مخترع و نوآور جوان تبریزی گفت: این کلاه آتشنشانی مجهز به سنسور (حسگر)‌های هشدار، نمایشگر، دوربین و هوش مصنوعی است و از طریق مرکز کنترل محل دقیق آتش نشان نمایش داده می‌شود تا در صورت بروز گرفتاری به فرد آتش نشان، بقیه آتش نشانان با اطلاع از موقعیت فرد گرفتار به کمک وی بشتابند.

کامران کرکج، ادامه داد: مشابه خارجی این کلاه در پنج کشور اروپایی از جمله فرانسه و سوئیس وجود دارد که فقط مجهز به موقعیت یاب ماهواره‌ای جی پی اس است و سایر ویژگی‌های این کلاه مانند دوربین عقب نگر، سنسور (حسگر) هشدار و هوش مصنوعی را مشابه خارجی کلاه ندارد.

وی یادآور شد: در سیستم آنلاین این کلاه از یک دوربین حرارتی و رادار عمیق برای تشخیص دقیق و قوی انسان‌ها، تخمین وضعیت و تشخیص علایم حیاتی آنها استفاده شده است و این اطلاعات از طریق دیتا به مرکز کنترل ارسال می‌شود.

مخترع و نوآور جوان تبریزی گفت: در این مرکز اطلاعات ارسال شده، آنالیز و محل دقیق، فاصله و وضعیت علایم حیاتی فرد گرفتار مکان یابی شده و از طریق نمایشگر موجود در کلاه به سایر آتش نشانان حاضر در محل ارسال می‌شود.

کامران کرکج، با بیان اینکه هم اکنون خود را برای شرکت در مسابقات دوبی اکسپو آماده می‌کنم، افزود: فستیوال بین‌المللی اختراعات سیلیکون ولی آمریکا از معتبرترین رویداد‌های فناوری و نوآوری جهان است و در آن پیشرفته‌ترین اختراعات از سراسر دنیا به رقابت گذاشته می‌شود و من تنها فرد ایرانی با تبعه جمهوری اسلامی در این مسابقات شرکت کرده بودم.