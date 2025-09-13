باشگاه خبرنگاران جوان ـ هوش مصنوعی نه تنها میتواند شغلها را از بین ببرد، بلکه فرصتهای شغلی جدید و پردرآمدی برای انسانها خلق خواهد کرد.
به نقل از لیدی بایبل، بارها این خبر و هشدار را در رسانهها شنیده و خواندهایم که هوش مصنوعی در حال نابودی مشاغل بسیاری است. از کارکنان فست فود و پذیرش تا رانندگان تحویل و کارگران انبار، بسیاری از مشاغل در معرض جایگزینی توسط هوش مصنوعی هستند.
علاوه بر از دست دادن شغلها، نگرانیهایی درباره حریم خصوصی و اطلاعات نادرست مرتبط با این فناوری هم وجود دارد.
اما هوش مصنوعی قرار نیست همیشه منفی باشد و در صورت استفاده درست میتواند به افراد کمک کند تا کارهای تکراری را سریعتر انجام دهند، برنامهریزی سفر را آسان کنند و حتی نقش یک روانشناس شخصی را ایفا کنند.
یکی از مزایای کلیدی که کمتر به آن اشاره میشود، شغلهای پردرآمد بالقوهای است که این فناوری برای انسانها ایجاد خواهد کرد.
به تازگی Medium پنج شغلی را که هوش مصنوعی ایجاد خواهد کرد، معرفی کرده است و میتوانند درآمد بسیار بالایی داشته باشند.
مهندس دستور هوش مصنوعی برای احساسات (AI Prompt Engineer for Emotions)
حقوق این شغل حدود ۳۰۰ هزار دلار در سال تخمین زده شده است. در این نقش، انسانها به هوش مصنوعی یاد میدهند چگونه احساسات را درک کند. برای مثال، وقتی با یک روانشناس یا مربی هوش مصنوعی سروکار دارید، حضور انسان برای حس همدلی و درک عاطفی ضروری است.
طراح شخصیت دیجیتال (Digital Persona Designer)
طراحان ممکن است مسئول خلق شخصیتهای مجازی در شبکههای اجتماعی، مثل مربیان ورزشی یا استریمرها، باشند و برای آنها داستان پسزمینه و صدا بسازند.
بازرس الگوریتم اخلاقی (Ethical Algorithm Auditor)
با توجه به اینکه بسیاری از اطلاعات در شبکههای اجتماعی از طریق الگوریتمها ارائه میشوند، کسبوکارها ممکن است بازرسانی مستقل استخدام کنند تا خروجیها را بررسی کرده و انصاف و عدالت را در سیستمهای پیچیده یادگیری ماشین تضمین کنند.
گردآورنده حافظه مصنوعی (Synthetic Memory Curator)
این شغل نیازمند دانش علوم داده، داستانسرایی و آگاهی از سلامت روان است تا تجربهها و گفتگوهای کاربران با همراهان هوش مصنوعی شکل داده شود.
سازنده دنیای هوش مصنوعی در دنیای واقعی (AI World Builder)
مانند توسعهدهندگان بازیهای ویدیویی که دنیاهای مجازی خلق میکنند، طراحان آینده مسئول ایجاد فضاهای هوشمند واقعی خواهند بود؛ مانند کلاسهای هوشمند، شهرها و خانههایی که رفتار و عادات افراد را یاد میگیرند.