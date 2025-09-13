باشگاه خبرنگاران جوان- متفکر آزاد عضو کمیسیون انرژی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است ده هزار مگاوات برق مورد نیاز کشور را از محل احداث نیروگاه‌های خوشیدی و دو هزار مگاوات برق هسته‌ای و همچنین بخشی از ناترازی انرژی را از محل احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در طول ۴ سال جبران کند.

وی با بیان اینکه تامین برق از محل نیروگاه‌های خورشیدی برای جبران ناترازی انرژی بصورت مکمل است افزود: دولت در کنار احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید تامین برق پایدار از محل انرژی هسته‌ای ونیروگاه‌های سیکل ترکیبی و همچنین مبارزه با ماینر‌ها و همچنین تاسیس سازمان راهبردی انرژی در راستای افزایش بهره وری را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد .

سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم از آمادگی کامل استان برای صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبرداد گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای جبران ناتراژی انرژی استفاده می‌کنیم و در این راستا مجوز احداث نیروگاه به ظرفیت ۳۰۱۴ مگاوت صادر شده و مجوز ۱۲۶۰ مگاوات در حال صدور است.

وی با بیان اینکه ۲۶۰۰ مگاوات ناترازی برق در استان داریم افزود: در کنار احداث نیروگاه خورشیدی بازتوانی نیروگاه دوم سیکل ترکیبی تبریز از اولویت‌های مدیریت استان است که با تکمیل این نیروگاه علاوه بر کمبود ناترازی انرژی ۶۰۰ مگاوات افزایش تولید برق در استان خواهیم داشت.