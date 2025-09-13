\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u060c \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u062d\u0645\u062f (\u0635) \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0627\u0626\u0644 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0648\u0644\u0648\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0634\u062f.\n