پیامبر اسلام (ص) اهمیت ویژه‌ای برای خانواده قائل بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) اهمیت ویژه‌ای برای خانواده قائل بودند و در جایی عنوان کرده‌اند که خانواده باید همیشه برای انسان در اولویت باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پیامبر اسلام ، رسول خدا ، حضرت محمد (ص)
خبرهای مرتبط
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
«برو پی کارت»؛ مرجع پاسخگویی عمومی‌به نیاز نوجوانان پشت کنکوری
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
آخرین اخبار
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی در «پرسشگر»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
روایت حاتمی‌کیا از تولید فیلم حضرت موسی (ع) و دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری
سینما، آیینه ایران است؛ ایرانی که سزاوار دیده شدن و ستایش در جهان است
روز سینما؛ پاسداشت هنر هفتم و جاودانگی تصویر/تجلی نوری که هرگز خاموش نمی‌شود
زبان فارسی؛ یکی از مولفه‌های موجودیت ما + فیلم