شاگردان میکل آرتتا به یک پیروزی امیدوارکننده دست یافتند و نیوکاسل هم با مهاجم جدیدش به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، آرسنال در ورزشگاه امارات به مصاف ناتینگام فارست رفت؛ مسابقه‌ای که هم اولین بازی در هفته جدید بود و هم نخستین تجربه آنژ پوستکوگلو روی نیمکت ناتینگام فارست پس از جدایی نونو اسپریتو سانتو محسوب می‌شد. توپچی‌ها با نمایش پرشور خود توانستند هوادارانشان را سر ذوق بیاورند و در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر برنده میدان باشند.

گل‌های زوبیمندی (۲ گل) و یوکرس مهر تاییدی بر برتری آرسنال در روزی بود که حریف، توان ایستادگی در برابر حملات آنها را نداشت.

آرسنال با این پیروزی ۹ امتیاز از ۴ مسابقه کسب کرده و موقتا به صدر جدول رفت. پوستکوگلو هم کارش را روی نیمکت فارست ضعیف آغاز کرد و هر ۴ امتیاز فعلی این تیم را سانتو گرفته است.

در سایر دیدار‌های امروز لیگ جزیره، نیوکاسل با تک گل مهاجم جدید و گرانقیمتش وولتماده آلمانی که جانشین ایساک در این تیم شده، توانست ولورهمپتون را شکست دهد، بورنموث دو بر یک برایتون را از پیش رو برداشت، مصاف‌های کریستال پالاس با ساندرلند و اورتون با استون ویلا با تساوی بدون گل خاتمه یافت و فولام با گل به خودی دقیقه ۹۴ گودمنسن لیدزیونایتد را با یک گل شکست داد.