باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در برنامه خط ویژه آموزش گفت: برنامه درسی یکی از عناصر و اجزای بسیار مهم نظام آموزشی و اسناد تحولی است که در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزرات آموزش و پرورش طراحیهایی در راستای انجام تکالیف تحولی متناظر با برنامه درسی انجام شده است. سال تحصیلی پیشرو، سالی ویژه است چراکه بخشی از اقداماتی که در طی یک تا دو سال گذشته در زمینه طراحی انجام شده، امسال وارد مرحله اول اجرا در مدارس خواهد شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان این که بسته یادگیری کلاس شوقانگیز در حضور رئیسجمهور رونمایی شد. این بسته به دستور رئیسجمهور و وزیر آموزشوپرورش به سازمان مربوطه محول شده است؛ افزود: در جلساتی که با حضور ایشان برگزار شده، دستوراتی برای سازمان صادر شده تا محتوای بهروز و قابل استفاده برای معلمان در زمینه تحول روشهای یادگیری فراهم شود. نتیجه این تلاشها منجر به طراحی و تولید بسته کلاس شوقانگیز شده است.
علی لطیفی ادامه داد: این بسته شامل سه رکن اساسی است: محیط یادگیری مثبت، روشهای تدریس موفق و کاربرد فناوری در آموزش. بسته "کلاس شوقانگیز" در سه محور کلی تولید شده و عمدتاً شامل فیلمها و اینفوگرافیها است. برخی از این فیلمها ارائههای استودیویی اساتید و برخی دیگر اجراهای کلاسی معلمان توانمند را به تصویر میکشد. به عنوان مثال، نحوه اجرای بارش فکری توسط یک معلم در کلاس بهصورت واقعی نشان داده شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین به بخش ویژهای از این بسته با عنوان "روایتپژوهی معلمانه" اشاره کرد و گفت: در این بخش، مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافتهای با ۱۶ معلم برگزیده کشوری انجام شده تا تجربیات آنها در مورد محیطهای مثبت یادگیری و عوامل موفقیتشان جمعآوری شود.
وی افزود: اطلاعات به دست آمده از این مصاحبهها کدگذاری شده و گروه دومی از معلمان به نقد آن پرداختهاند. سپس بر اساس این کدها، نظرسنجی در شبکه شاد با حدود شش هزار معلم انجام شد و نظرات ۱۶ معلم اول مورد بررسی قرار گرفت. نکته جالب این است که بسیاری از نظرات اولیه تأیید شدند.
لطیفی گفت: در مجموع بیش از ۲۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی چندرسانهای در این بسته تولید شده و از نظر فنی، کارهای ویژه و جدیدی در زمینه هنری، فیلمبرداری و استفاده از فناوریهای نوین در آموزشوپرورش انجام شده است.