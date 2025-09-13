پیش‌فروش محصولات جدید وارداتی سایپا، شامل ۴۴۱ P، ۴۲۱ P و اولین عرضه سیتروئن C ۳-XR، از فردا آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش‌فروش سه محصول خودرو‌های ۴۴۱ P، ۴۲۱ P و همچنین سیتروئن C۳-XR که برای نخستین بار به‌صورت وارداتی عرضه می‌شود، در قالب سه شیوه «متقاضیان عادی»، «حمایت از خانواده» و «جایگزینی خودرو‌های فرسوده» در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تحویل این خودرو‌ها در هفته چهارم اسفند سال جاری خواهد بود.

فرآیند ثبت‌نام از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به انتخاب یک مدل خودرو و تنها در قالب یکی از طرح‌های فروش اقدام کنند.

مطابق ضوابط اعلام شده، پس از برگزاری قرعه‌کشی و تعیین افراد واجد شرایط، صرفاً برندگان امکان ادامه فرآیند و واریز وجه علی‌الحساب پیش‌پرداخت را خواهند داشت. این واریز صرفاً از طریق اطلاع‌رسانی شرکت سایپا انجام می‌شود.

از جمله شرایط اصلی در این طرح می‌توان به لزوم داشتن حداقل ۱۸ سال سن، عدم امکان ثبت‌نام برای افرادی که پلاک انتظامی فعال دارند، محدودیت کد ملی برای هر متقاضی و همچنین غیرقابل انتقال بودن قرارداد (عدم امکان صلح) اشاره کرد.

منبع: سایپا

