دیدار پرحاشیه و جنجالی چادرملو و ملوان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال چادرملو اردکان از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی تهران میزبان ملوان بندر انزلی بود که در نهایت این دیدار پرحاشیه و جنجالی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

چادرملو به دلیل بازسازی ورزشگاه شهید نصیری مجبور شده است بازی های خانگی اش را در تهران برگزار کند.

نیمه اول این بازی بدون موقعیت چندانی سپری می‌شد تا اینکه وحید زمانی در دقیقه ۲+۴۵ به محمد پاپی مدافع ملوان کارت زرد دوم را داد تا او از زمین بازی اخراج شود. داور با کمک VAR این تصمیم را گرفت.

مازیار زارع سرمربی ملوان به شدت به این تصمیم اعتراض کرد و هنگام خروج از زمین به سمت مانیتور VAR رفت و با دست به آن کوبید تا تنش روی سکو‌ها هم شدت بگیرد پس از این اتفاق هواداران ملوان به سمت نیرو‌های انتظامی حاضر در واکنش هجوم بردند و حتی با کشیدن کابل‌های ارتباطی، تلاش کردند سیستم VAR را مختل کنند و صحنه‌های عجیب و غریبی در تاریخ فوتبال ایران به ثبت رسید.

این بازی جنجالی و پرحاشیه در نیمه دوم نیز گلی در پی نداشت.