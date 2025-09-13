امروز آیین قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مسئولانی از شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

در این مراسم ۲هزار ۷۴۰ جایزه بخاری راندمان بالا، ۲۷۰ جایزه پکیج و تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی خرید، ۸۴ جایزه اصلاح سیستم موتورخانه (تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی)، ۳۰۰ جایزه تعویض منبع انبساط و تنظیم مشعل (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) و ۱۰۰ جایزه تسهیلات خادمین مساحد و مدارس و مسئولان تسهیلات و فعالان طرح به مشترکان شرکت‌کننده در پویش اعطا شد.

مجموع جوایزی که در سه‌دوره قبلی قرعه‌کشی و قره‌کشی پایانی که امروز برگزار شد به مشترکان شرکت‌کننده که بالغ بر ۱۴۰هزار مشترک در ۳۸ شهر کشور بودند، اعطا شد به ۴هزار و ۷۹۰ جایزه رسید که به‌گفته علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرفانرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، این پویش توانست به اهداف خود در کاهش ۱۰درصدی مصرف در جامعه هدف رسیده و در برخی شهرها، بیش از این میزان متوسط کاهش مصرف گاز خانگی محقق شد