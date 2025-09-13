مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی امروز با حضور مقامات و بازرسان این بخش برگزار شد. رگزار شد

امروز آیین قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مسئولانی از شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

در این مراسم ۲هزار ۷۴۰ جایزه بخاری راندمان بالا، ۲۷۰ جایزه پکیج و تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی خرید، ۸۴ جایزه اصلاح سیستم موتورخانه (تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی)، ۳۰۰ جایزه تعویض منبع انبساط و تنظیم مشعل (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) و ۱۰۰ جایزه تسهیلات خادمین مساحد و مدارس و مسئولان تسهیلات و فعالان طرح به مشترکان شرکت‌کننده در پویش اعطا شد.

مجموع جوایزی که در سه‌دوره قبلی قرعه‌کشی و قره‌کشی پایانی که امروز برگزار شد به مشترکان شرکت‌کننده که بالغ بر ۱۴۰هزار مشترک در ۳۸ شهر کشور بودند، اعطا شد به ۴هزار و ۷۹۰ جایزه رسید که به‌گفته علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرفانرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، این پویش توانست به اهداف خود در کاهش ۱۰درصدی مصرف در جامعه هدف رسیده و در برخی شهرها، بیش از این میزان متوسط کاهش مصرف گاز خانگی محقق شد

برچسب ها: مصرف انرژی ، مصرف گاز
