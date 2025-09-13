ذوب آهن در ورزشگاه خانگی اش موفق شد با ۲ گل مس رفسنجان را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ذوب آهن فولادشهر در ورشگاه خانگی اش از ساعت ۱۸ میزبان مس رفسنجان بود که این بازی با برتری ۲ - ۰ شاگردان قاسم حدادی فر به پایان رسید.

در دقیقه ۳۶ جنان زایموویج مهاجم بوسنیایی ذوبی‌ها با با سانتر توپ را به امید لطیفی رساند و او نیز با ضربه سری تماشایی دروازه مسی‌ها را باز کرد.

در دقیقه ۶۳ خطای میلاد فخرالدینی بازیکن باتجربه مسی‌ها روی پدرام قاضی پور با بازبینی داور پنالتی تشخیص داده شد و حسن شوشتری از روی نقطه پنالتی دروازه داوود نوشی صوفیانی را باز کرد.

در ادامه مسی‌ها نتوانستند گل‌های خورده را جبران کنند و بازی با برتری ذوبی‌ها به پایان رسید.

ذوب آهن با این پیروزی ۴ امتیازی شد. مسی‌ها نیز از ۳ بازی فقط یک امتیاز کسب کرده‌اند.