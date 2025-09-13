فرمانده انتظامی آبادان اعلام کرد: سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منازل، پای پرواز در فرودگاه اهواز دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی آبادان اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه طلاجات از منازل توسط اعضای یک باند چهار نفره، خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی سه نفر از اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند، اما سرشبکه باند کماکان متواری بود.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و اقدامات فنی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی آبادان، سرشبکه اعضای باند چهار نفره در فرودگاه اهواز و هنگامی که قصد ترک استان را داشت طی عملیات غافلگیرانه دستگیر و به آبادان منتقل شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در بازرسی از متهم، مقداری طلاجات به سرقت‌رفته از شکات پرونده را کشف و ۲ دستگاه خودرو دنا پلاس و ساینا را در این زمینه توقیف کردند.

سرهنگ گوروئی بیان داشت: این سارق اعتراف کرد که به همراه دوستان خود که پیش‌تر دستگیر شده و در زندان به‌سر می‌برند، در سرقت طلاجات منازل به شیوه تهدید با سلاح گرم فعالیت داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: به شهروندان این اطمینان خاطر را می‌دهیم که پلیس به میزانی از توانمندی و اشراف اطلاعاتی دست یافته که هیچ مجرمی توان فرار از چنگال عدالت را ندارد.

وی ضمن هشدار به سارقان و برهم‌زنندگان امنیت مردم افزود: مجرمان شک نداشته باشند که پس از ارتکاب اعمال مجرمانه توسط پلیس شناسایی و دستگیر خواهند شد.

منبع: فرمانده انتظامی آبادان 

برچسب ها: باند سارقان طلا ، سارقان مسلح
خبرهای مرتبط
در بسته حوادث ۳۰ تیرماه بخوانید؛
انهدام باند سارقان مسلح منزل و خودرو در دزفول
بسته اخبار حوادث ۲۸ اسفند ماه ۹۹؛
آدم ربایان مسلح تحت تعقیب به دام افتادند/توقیف ۸۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سیستان و بلوچستان
دزدان ویلایی البرز را شناسایی کنید +عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل تیراندازی به اماکن خصوصی در شهرستان کارون دستگیر شد
دستگیری سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منزل در فرودگاه اهواز
آخرین اخبار
عامل تیراندازی به اماکن خصوصی در شهرستان کارون دستگیر شد
دستگیری سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منزل در فرودگاه اهواز
اتصال بندر صیادی خوردورق شادگان به برق خورشیدی پس از ۳۰ سال انتظار
بهبهان در وضعیت بسیار ناسالم آلودگی هوا/ ۹ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی
سه شهر خوزستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی