باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش رژیم اسرائیل مدعی شده که تعداد کل فلسطینیانی که در هفتههای اخیر شهر غزه را ترککردهاند، به حدود ۲۸۰ هزار نفر رسیده است.
پیش از آنکه حمله تلآویو علیه شهر غزه آغاز شود، تخمین زده میشد که بیش از یک میلیون فلسطینی در این شهر ساکن باشند.
ارتش اسرائیل روز شنبه از صدها هزار فلسطینی خواست تا فوراً شهر غزه را ترک کنند و از آنها خواست که با تشدید حملات، به سمت جنوب و به سمت المواصی و اردوگاههای پناهندگان مرکزی حرکت کنند.
رژیم اسرائیل روز چهارشنبه برج «طیبه ۲» در شهر غزه را ویران کرد. این ساختمان هفت طبقه صدها نفر از ساکنان غزه را در خود جای داده بود و در کنار اردوگاههای آوارگان قرار داشت. این هفتمین ساختمان بلندی بود که به تازگی در شهر غزه تخریب شده است. ساکنان اقداماتی از این دست را تخریب گام به گام بلوکهای آپارتمانی با هدف غیرقابل سکونت کردن شهر توصیف میکنند.
دفتر رسانهای غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۱.۲ میلیون نفر با وجود بمباران و آوارگی در شهر غزه باقی ماندهاند و افزود که اشغالگران سعی دارند ۱.۷ میلیون فلسطینی را به نوار ساحلی المواصی و رفح که فاقد بیمارستان، زیرساخت یا خدمات اولیه هستند، بفرستد.
در همین حال، دیدهبان حقوق بشر گزارش داده است که رژیم اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ (آغاز جنگ غزه) تقریباً ۹۰ درصد از زیرساختهای این باریکه را نابود کرده و اکثر خانوادههای آواره جز مدارس و ساختمانهای دانشگاه جایی برای زندگی ندارند.
منبع: تایمز اسرائیل