همزمان با افزایش حملات به ساختمان‌های مسکونی بزرگ در غزه، ارتش صهیونیستی ادعا کرد که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر این شهر را ترک کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش رژیم اسرائیل مدعی شده که تعداد کل فلسطینیانی که در هفته‌های اخیر شهر غزه را ترک‌کرده‌اند، به حدود ۲۸۰ هزار نفر رسیده است.

پیش از آنکه حمله تل‌آویو علیه شهر غزه آغاز شود، تخمین زده می‌شد که بیش از یک میلیون فلسطینی در این شهر ساکن باشند.

 ارتش اسرائیل روز شنبه از صد‌ها هزار فلسطینی خواست تا فوراً شهر غزه را ترک کنند و از آنها خواست که با تشدید حملات، به سمت جنوب و به سمت المواصی و اردوگاه‌های پناهندگان مرکزی حرکت کنند.

رژیم اسرائیل روز چهارشنبه برج «طیبه ۲» در شهر غزه را ویران کرد. این ساختمان هفت طبقه صد‌ها نفر از ساکنان غزه را در خود جای داده بود و در کنار اردوگاه‌های آوارگان قرار داشت. این  هفتمین ساختمان بلندی بود که به تازگی در شهر غزه تخریب شده است. ساکنان اقداماتی از این دست را تخریب گام به گام بلوک‌های آپارتمانی با هدف غیرقابل سکونت کردن شهر توصیف می‌کنند.

دفتر رسانه‌ای غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۱.۲ میلیون نفر با وجود بمباران و آوارگی در شهر غزه باقی مانده‌اند و افزود که اشغالگران سعی دارند ۱.۷ میلیون فلسطینی را به نوار ساحلی المواصی و رفح که فاقد بیمارستان، زیرساخت یا خدمات اولیه هستند، بفرستد.

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که رژیم اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ (آغاز جنگ غزه) تقریباً ۹۰ درصد از زیرساخت‌های این باریکه را نابود کرده و اکثر خانواده‌های آواره جز مدارس و ساختمان‌های دانشگاه جایی برای زندگی ندارند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: اشغال غزه ، ارتش صهیونیستی ، شهر غزه
خبرهای مرتبط
با تشدید بمباران؛
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
شهادت رئیس سابق پلیس شهر رفح در حملات رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان تغییر پارادایم در قطر
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر
باج باکو به آدم‌کش‌ها
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
یحیی سریع از حمله یمن به تل‌آویو با موشک هایپرسونیک «فلسطین ۲» خبر داد
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
در حمله هوایی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند
آخرین اخبار
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد
زمان تغییر پارادایم در قطر
در حمله هوایی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر
روبیو: آمریکا در کنار فیلیپین در برابر طرح چین درباره جزایر مرجانی می‌ایستد
ناتو دفاع از جناح شرقی اروپا را تقویت می‌کند
یحیی سریع از حمله یمن به تل‌آویو با موشک هایپرسونیک «فلسطین ۲» خبر داد
گروه هفت درباره تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه کشور‌های حامی روسیه بحث می‌کند