باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:بارش ها در استانهای ساحلی خزر با شدت و ضعف تا پایان هفته تداوم خواهد داشت، فردا در آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات و غرب گلستان بارندگیها تداوم خواهد داشت و بهویژه در گیلان و غرب مازندران شدید خواهد بود. همچنین در جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان احتمال بارندگی وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور ادامهداد: روز دوشنبه بارشها در گیلان، مازندران، غرب گلستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: این بارشها منجر به خنک شدن هوا در اغلب مناطق کشور شده است که بهویژه در نیمه شمالی کشور محسوستر است و این کاهش دما بدون تغییر تا پایان هفته برقرار است.
ضیائیان خاطرنشانکرد: در تهران که هفته پیش حداکثر دما تا ۳۶ درجه سانتیگراد رسیده بود، دیروز و امروز به ۳۲ درجه کاهش یافته است و تا پایان هفته در همین حدود باقی خواهد ماند.
وی اضافهکرد: از روز پنجشنبه تا شنبه آینده شاهد افزایش یکی دو درجهای دمای هوا خواهیم بود، اما پس از آن روند دما مجدد کاهشی خواهد شد و این بهمعنای تغییر و فصل و حرکت تدریجی به سمت پاییز است.