فرمانده یگان انتظامی مترو از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سرقت در متروی تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ عباس کرمی‌راد اظهار کرد: با توجه به شکایت‌های مکرر شهروندان مبنی بر سرقت اموالشان در مترو، گشت زنی‌های هدفمند مأموران پلیس مترو طی چند روز متوالی انجام شد.

وی افزود: سرانجام اعضای باند حرفه‌ای را که با پرسه‌زنی در ایستگاه‌ها و واگن‌ها اقدام به سرقت طلا و جواهرات بانوان می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان انتظامی مترو ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیر زیادی طلا، جواهر و تعدادی سکه به ارزش حدود ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

کرمی‌راد با اشاره به اینکه اجرای این عملیات به افزایش امنیت مسافران و کاهش جرایم مشابه کمک کرده است، تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان در مترو ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس