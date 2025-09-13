فرمانده یگان انتظامی مترو از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سرقت در متروی تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ عباس کرمیراد اظهار کرد: با توجه به شکایتهای مکرر شهروندان مبنی بر سرقت اموالشان در مترو، گشت زنیهای هدفمند مأموران پلیس مترو طی چند روز متوالی انجام شد.
وی افزود: سرانجام اعضای باند حرفهای را که با پرسهزنی در ایستگاهها و واگنها اقدام به سرقت طلا و جواهرات بانوان میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده یگان انتظامی مترو ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیر زیادی طلا، جواهر و تعدادی سکه به ارزش حدود ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
کرمیراد با اشاره به اینکه اجرای این عملیات به افزایش امنیت مسافران و کاهش جرایم مشابه کمک کرده است، تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان در مترو ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.
منبع: پلیس