روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیررای مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامۀ تشکیل کشور فلسطین پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رای جهان به کشور فلسطین،صف آرایی دانشگاه‌های جهان در برابر اسرائیل ،بررسی توافق قاهره در مجلس و تاثیر ماشه بر اقتصاد ایران بخشی از تیتر امروز روزنامه‌های کشورمان است.

 

 

 

مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم
بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
توصیه عراقچی به ۳ کشور اروپایی درباره «اسنپ‌بک»
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد
مجلس از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
۲۷ مهر؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌ها
ضرورت باز تعریف مالکیت عمومی در جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
تطبیق توافق جدید با آژانس با قانون مجلس در حضور وزیر امور خارجه
لاریجانی خواستار اقدام قاطع و عملی دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی شد
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
برنامه‌های دولت برای «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص بررسی شد
برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی
مسئولانی که وظیفه نظارت و توزیع نهاده‌های دامی را به درستی انجام نمی‌دهند، مجرم هستند
