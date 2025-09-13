باشگاه خبرنگاران جوان ـ با اعلام رسمی دبیرکل فدراسیون جهانی مینیگلف، احمدرضا دلیران فیروز موفق شد بار دیگر کرسی مهم نمایندگی قاره آسیا در کمیته رسانه و شورای اطلاعرسانی فدراسیون جهانی مینیگلف را به نام ایران تثبیت کند.
دلیران فیروز که در حال حاضر مشاور ارشد فدراسیون مینیگلف آسیا، رئیس انجمن مینیگلف ایران و عضو هیأت رئیسه فدراسیون گلف کشور است، با انتخاب مجدد خود در این جایگاه بینالمللی، حضور ایران را در عرصه جهانی مینیگلف پررنگتر کرد.
اعضای این کمیته جهانی از کشورهای آمریکا، آلمان، سوئد، سوئیس، اتریش، لهستان و ایران هستند.