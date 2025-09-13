باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان، احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دیدار فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه می‌رود.

جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داده بود.