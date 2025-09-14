باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سانیا زارعدرنیانی، ورزشکار کاراته کشورمان، در رقابتهای کشوری کیوکوشین کاراته ماس اویاما (KWO) که به میزبانی شیراز برگزار شد، در بخش بانوان و در رده سنی جوانان به مقام قهرمانی کاتا دست یافت.
این رقابتها با حضور بیش از ۸۰۰ شرکتکننده از سراسر کشور برگزار شد و در پایان، سانیا زارعدرنیانی با هدایت و مربیگری مریم عزیزی موفق شد بر سکوی نخست این رقابتها بایستد.
زارعدرنیانی پیش از این نیز چندین عنوان قهرمانی کشوری و قهرمانی آسیایی را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده و در این دوره نیز توانست بار دیگر توانمندیهای خود را به نمایش بگذارد.