باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه امروز این کمیسیون گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (شنبه ۲۲ شهریور) با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و همین‌طور آقای حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: مهمان این جلسه همان‌طور که قبلا اعلام شده بود آقای عراقچی وزیر امور خارجه بود که به همراه تعدادی از معاونین در این جلسه حضور یافته بودند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: آقای عراقچی تفاهم اخیر کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در این جلسه تشریح کرد و چند نکته را گفت ازجمله اینکه اروپا حق فعال‌سازی اسنپ‌بک را ندارد و این اقدام غیرحقوقی و غیرقانونی است.

رضایی اضافه کرد: آقای عراقچی گفت تعامل ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به شرایط جدید و قانون مجلس فرق کرده و مثل گذشته نمی‌توانیم با آژانس همکاری کنیم لذا نیازمند مدالیته جدید هستیم و فعال‌سازی اسنپ‌بک نامطلوب و تاثیرات سیاسی و روانی دارد، اما در مورد تاثیرات اقتصادی آن اغراق صورت گرفته و قصد همکاری با آژانس به شکل سابق را نداریم و باید به یک مدالیته و چارچوب جدید برسیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: آقای عراقچی در این جلسه گفت مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده و مصوبات کمیته هسته‌ای در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و مسئول آن هم آقای لاریجانی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: وزیر امور خارجه در این جلسه گفت با آقای گروسی دو سه ساعت روی متن توافق کار کردیم و پس از اعمال ملاحظات ما تبدیل به متن مورد قبول ما شد و اینها بعد از سه دور مذاکره کارشناسی بود که قبلاً انجام شده بود. سند تفاهم قاهره را هم برای سران کشور فرستادیم و آژانس قبول کرده که شرایط جدیدی برای همکاری بین ایران و آژانس به‌وجود آمده و باید ملاحظات امنیتی ایران را مدنظر قرار دهد همچنین آژانس قبول کرده که ما با ترتیبات جدید با آنها تعامل کنیم ما دغدغه امنیتی جدیدی در رابطه با مراکز هسته‌ای داریم که باید به آن احترام گذاشته شود.

رضایی گفت: آقای عراقچی گفت در تفاهم با آژانس تاکید شده که همکاری در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و هرگونه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و اجرای تفاهم ما با آژانس به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنپ‌بک علیه ایران صورت نگیرد و اگر عمل خصمانه‌ای علیه کشور ما صورت بگیرد تفاهم کان لم یکن خواهد شد ما اعتقاد داریم که قانون مجلس قانون مجلس یعنی قانون تعلیق همکاری با آژانس که در تیر ماه امسال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید الزام‌آور است و باید اجرا شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر نمایندگان هم نظرات خود را در ارتباط با تفاهم اخیر بیان کردند و بر اجرای بی‌کم و کاست قانون مجلس و لزوم طی شدن ترتیبات اجرایی این قانون در شورای عالی امنیت ملی تاکید شد همچنین بر تامین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای و آژانس باید حقوق هسته‌ای ایران را بپذیرد همچین تاکید شد مواجهه با غرب از موضع عزتمندانه باشد و منفعلانه نباشد و بر لزوم شفاف‌سازی در مورد تفاهم با آژانس و بر نظارت مجلس در این باره تاکید شد.

رضایی گفت: آقای حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس هم گفت که وزارت خارجه از موضع عزت با غرب و با آژانس مذاکره کند و در از حقوق ملت ایران دفاع کند و تضمین‌های لازم راهم از آژانس بگیرد همچنین آقای عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بر اجرای دقیق و بی‌کم و کاست قانون تعلیق همکاری با آژانس در این جلسه تاکید کرد.