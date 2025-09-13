باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حساس‌ترین بازی هفته سوم سری آ ایتالیا، تیم‌های یوونتوس و اینتر در دربی ایتالیا در تورین به مصاف هم رفتند که این دیدار پرگل با نتیجه ۴-۳ به سود یوونتوس به پایان رسید.

در این بازی یوونتوس به یک گل زودهنگام رسید و لویدکلی مدافع انگلیسی این تیم در دقیقه ۱۴ گل اول را زد، اما هاکان چالهانغلو ستاره ترک اینتر با یک شوت دیدنی در دقیقه ۳۰ گل تساوی را زد. کنان ییلیدز دیگر ستاره ترک داخل زمین جواب گل هموطنش را با یک شوت دیدنی و از راه دور زیبا داد و خیلی زود یووه را دوباره پیش انداخت و یووه با این برتری به رختکن رفت.

در نیمه دوم اینتر هجومی‌تر شد و حملات پردامنه این تیم در دقیقه ۶۵ دوباره به ثمر نشست و بازهم چالهانغلو با یک شوت دیگر، دیگرگوریو را مغلوب کرد و بازی را به تساوی کشاند. کامبک اینتر در دقیقه ۷۶ تکمیل شد و مارکوس تورام در دقیقه ۷۶ گل سوم نراتزوری را زد. پس از این گل تعویض‌های هجومی تودور آغاز شد و در دقیقه ۸۳ برادر مارکوس یعنی کفرن تورام به همان شکل برادرش یعنی با ضربه سر دوباره بازی را مساوی کرد. لیلیان تورام اسطوره یوونتوس که از نزدیک بازی را تماشا می‌کرد، برخلاف گلزنی پسر بزرگترش برای اینتر، برای این گل حسابی خوشحالی کرد و صحنه‌ای جالب در ورزشگاه رقم زد.

در دقیقه ۹۱ این بار یوونتوس کامبک زد و آدزیچ بازیکن جوان و ۱۹ ساله و مونتنگرویی یووه با یک شوت بسیار دیدنی زیباترین گل مسابقه را به ثمر رساند و حسن ختامی بود بر این مسابقه جذاب و دیدنی.

بیانکونری حالا با ۹ امتیاز صدرنشین سری آ است و شاگردان کیوو فقط سه امتیاز از سه مسابقه دارند.