وزیر دفاع اوکراین با اشاره به هزینه‌های بالای جنگ، گفت که دولت این کشور در سال آینده به چندین میلیارد دلار بودجه دفاعی نیاز خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دنیس شمیخال، وزیر دفاع اوکراین می‌گوید برای این کشور در سال جاری میلادی، هر یک روز جنگ ۱۷۲ میلیون دلار هزینه داشته است و رقم کلی هزینه‌های دفاعی در سال آینده میلادی دست کم به ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

شمیخال گفت که این بودجه برای حفظ خطوط دفاعی، تولید پهپاد‌ها و سلاح‌های بیشتر، محافظت از آسمان و جلوگیری از پیشروی بیشتر روسیه ضروری است.

او در یک کنفرانس سالانه در کی‌یف گفت: «اقتصاد جنگ نشان می‌دهد که اگر ما پول کمتری نسبت به روسیه خرج کنیم، آنگاه باید با سرزمین‌ها و مهمتر از همه، با جان خود هزینه آن را پرداخت کنیم.»

به گفته وزیر دفاع اوکراین، در سال جاری میلادی، هر یک روز جنگ ۱۷۲ میلیون دلار هزینه داشته است. همین هزینه در سال قبل (۲۰۲۴) روزانه ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. گفته شده این پول صرف دستمزد سربازان، خرید سلاح و پرداخت‌ها برای مجروحان یا کشته‌شدگان میدان نبرد می‌شود. 

شمیخال در انتها گفت: «بنابراین ما باید تمام منابع مورد نیاز و تمام پول مورد نیاز را جمع‌آوری کنیم». 

در حالی که مشخص نیست اوکراین چگونه قصد دارد حوزه دفاعی خود را تامین مالی کند، مقامات این کشور از متحدان خود خواسته‌اند از اموال بلوکه شده روسیه در اروپا برداشت کرده و آن را برای کمک به دولت کی‌یف هزینه کنند.  روسیه این اقدام را «سرقت» توصیف کرده و به شدت با آن مخالفت کرده است. 

در همین حال، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اگرچه در ماه‌های اخیر شدت گرفته، اما تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. از سوی دیگر، حملات روسیه در حال افزایش است و پیشروی‌های این کشور در شرق اوکرای ادامه دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزیر دفاع اوکراین ، جنگ اوکراین ، بودجه دفاعی
خبرهای مرتبط
مقام وزارت خارجه روسیه:
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان تغییر پارادایم در قطر
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
در حمله هوایی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
آخرین اخبار
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد
زمان تغییر پارادایم در قطر
در حمله هوایی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر
روبیو: آمریکا در کنار فیلیپین در برابر طرح چین درباره جزایر مرجانی می‌ایستد