باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دنیس شمیخال، وزیر دفاع اوکراین میگوید برای این کشور در سال جاری میلادی، هر یک روز جنگ ۱۷۲ میلیون دلار هزینه داشته است و رقم کلی هزینههای دفاعی در سال آینده میلادی دست کم به ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
شمیخال گفت که این بودجه برای حفظ خطوط دفاعی، تولید پهپادها و سلاحهای بیشتر، محافظت از آسمان و جلوگیری از پیشروی بیشتر روسیه ضروری است.
او در یک کنفرانس سالانه در کییف گفت: «اقتصاد جنگ نشان میدهد که اگر ما پول کمتری نسبت به روسیه خرج کنیم، آنگاه باید با سرزمینها و مهمتر از همه، با جان خود هزینه آن را پرداخت کنیم.»
به گفته وزیر دفاع اوکراین، در سال جاری میلادی، هر یک روز جنگ ۱۷۲ میلیون دلار هزینه داشته است. همین هزینه در سال قبل (۲۰۲۴) روزانه ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. گفته شده این پول صرف دستمزد سربازان، خرید سلاح و پرداختها برای مجروحان یا کشتهشدگان میدان نبرد میشود.
شمیخال در انتها گفت: «بنابراین ما باید تمام منابع مورد نیاز و تمام پول مورد نیاز را جمعآوری کنیم».
در حالی که مشخص نیست اوکراین چگونه قصد دارد حوزه دفاعی خود را تامین مالی کند، مقامات این کشور از متحدان خود خواستهاند از اموال بلوکه شده روسیه در اروپا برداشت کرده و آن را برای کمک به دولت کییف هزینه کنند. روسیه این اقدام را «سرقت» توصیف کرده و به شدت با آن مخالفت کرده است.
در همین حال، تلاشها برای پایان دادن به جنگ اگرچه در ماههای اخیر شدت گرفته، اما تا کنون نتیجهای نداشته است. از سوی دیگر، حملات روسیه در حال افزایش است و پیشرویهای این کشور در شرق اوکرای ادامه دارد.
منبع: رویترز