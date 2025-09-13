استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه در حوزه سلامت و منابع آب، با هدف افزایش بهره‌وری، شفاف‌سازی مالی و رفع نیاز‌های اساسی مردم، در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ منصور بیجار شامگاه شنبه در نشست با رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تقویت اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان به‌ویژه در حوزه مدیریت بحران و تخصیص منابع، زمینه تصمیم‌گیری متناسب با نیاز‌های واقعی مردم را فراهم می‌کند و از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره بر لزوم برنامه‌ریزی بر پایه اطلاعات دقیق، افزود: تحقق توسعه پایدار در استان مستلزم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی، پژوهشی و شفافیت در فرآیند‌های مالی است

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان می‌تواند به الگوی موفقی در مدیریت بهینه منابع و ارتقای شاخص‌های اقتصادی تبدیل شود، گفت: اجرای صحیح پروژه‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی، ضمن ایجاد اشتغال، می‌تواند نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند.

بیجار همچنین تقویت پیوست‌های انسانی و اجتماعی در کنار اجرای فنی پروژه‌ها را از عوامل مؤثر در تثبیت و پایداری دستاورد‌های توسعه‌ای عنوان کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، استان در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع موجود عملکرد قابل قبولی داشته است.

مهرداد عرب‌اول افزود: راهبری دقیق مدیریت ارشد استان، نقش مؤثری در اولویت‌بندی پروژه‌ها و تبدیل سیاست‌های کلان به اقدامات اجرایی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت تفویض اختیار به استان‌ها، فرصت بی‌سابقه‌ای برای تحقق توسعه متوازن و عدالت‌محور در سیستان و بلوچستان فراهم کرده است.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، پروژه عمرانی
