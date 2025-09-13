باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد محمدی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان در واکنش به صحبتهای مدیرعامل استقلال خوزستان که پس از بازی با استقلال تهران در مورد فولاد خوزستان گفته بود، اظهار کرد: بابادی خجالت نکشید آن حرفها را زد؟ حداقل از مجموعه ما بیرون می رفتند و این حرفها را میزدند. نمی دانم با چه رویی در مورد زمین بازی ما حرف زد.محمدی درباره تساوی فولاد برابر تیم پرسپولیس اظهار کرد: تیم ما فوتبال مالکانه ای نسبت به پرسپولیس ارائه کرد. بیشتر از نتیجه از فوتبال روان بازیکنان فولاد خوشحال هستم. هفته سوم است و هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی کند.
مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: تا ۲۴ ساعت قبل از بازی استقلال خوزستان و استقلال مجوز نداشتیم زمین را بدهیم. ۲،۳ سال است رایگان از امکانات ما استفاده میکنند و یک ریال پول نمیدهند. این حرفها نخ نما شده و دیگر بحث قومیتی در ایران نداریم. از پارسال بدهکاری هستند و سال گذشته ۳۲۰ صندلی شکسته شد. شب گذشته ۱۰۰ صندلی شکسته چه کسی جواب میدهد؟ ورزشگاه غدیر در اختیارتان بوده و نمیدانستید بازی دارید. استادیوم اول تیم تان آبادان است. بعد از بازی خوبی که استقلال خوزستان انجام داد، شیرینی را به هواداران تلخ کردند. از مجموعه ما استفاده کردهاند و بعد در مورد ما صحبت میکنند؟