باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار پرهیجان بایرن مونیخ و هامبورگ در هفته سوم بوندسلیگا با پیروزی پرگل تیم ونسان کمپانی به پایان رسید. بایرن در خانه خود به گلهای گنابری، پاولوویچ، هری کین و لوئیس دیاز موفق شد هامبورگ را ۵-۰ در هم بکوبد.
بایرن مونیخ با ۹ امتیاز و تفاضل گل ۱۲+ با اقتدار در صدر جدول بوندسلیگا قرار گرفته است. آنها روز چهارشنبه کارشان در لیگ قهرمانان اروپا را با بازی مقابل چلسی در آلیانتس آرنا آغاز خواهند کرد. تیم کمپانی هفتهی آینده در بوندسلیگا مهمان هوفنهایم خواهد بود.
در سایر دیدارهای امشب بوندس لیگا، دورتموند با گلهای گیراسی و بیر دو بر صفر هایدنهایم را شکست داد، فرایبورگ سه بر یک اشتوتگارت را برد، لایپزیش با یک گل ماینز را شکست داد، یونین برلین چهار بر دو از هوفنهایم شکست خورد و مصاف ولفسبورگ و کلن با تساوی ۳-۳ به پایان رسید.