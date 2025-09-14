باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از اصلی ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که با توجه به اینکه این سامانه نقش مؤثری در شناسایی خانه‌های خالی دارد توانسته است بخش عمده ای از شناسایی خانه‌های خالی در تهران را انجام دهد به طوری که طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شد و تعداد قریب به ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار به طور عمده سرپرستان خانواده ها به این سامانه مراجعه و خود اظهاری شده است.

وی با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان در دو مرحله با این مضمون که ملک شما به دلیل عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود، افزود: از عموم شهروندان تقاضا داریم که نسبت به خوداظهاری ملک خود در سامانه املاک و اسکان به قید فوریت اقدام کنند.

براساس این گزارش محمود غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شده و انجام تمامی امور بانکی باید از طریق سامانه املاک و اسکان صورت گیرد اما تا به امروز تنها ۲۵ بانک به این سامانه متصل شده است که کافی نیست‌.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای این امر نقش مؤثری در کاهش بورکراسی‌های اداری دارد و باعث شفافیت در اجرای امور بانکی و همچنین کاهش تخلفات در این حوزه می‌شود.

او یادآور شد: در صورتی که این سامانه تکمیل شود بازار مسکن به سمت رونق هدایت شده و با بهبود برنامه ریزی در این طرح ما شاهد بازاری پر رونق در حوزه زمین ، مسکن و اجاره خواهیم بود.