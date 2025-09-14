کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: همزمان با اعلام آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی در استان تهران نقش مؤثر بانک‌ها در اتصال سامانه املاک و اسکان مشخص و الزام آن قطعی شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از اصلی ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که با توجه به اینکه این سامانه نقش مؤثری در شناسایی خانه‌های خالی دارد توانسته است  بخش عمده ای از شناسایی خانه‌های خالی در تهران را انجام دهد به طوری که طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شد و تعداد قریب به ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار به طور عمده سرپرستان خانواده ها به این سامانه مراجعه و خود اظهاری شده است.

وی با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان در دو مرحله با این مضمون که ملک شما به دلیل عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود، افزود: از عموم شهروندان تقاضا داریم که نسبت به خوداظهاری ملک خود در سامانه املاک و اسکان به قید فوریت اقدام کنند.

براساس این گزارش محمود غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شده و انجام تمامی امور بانکی باید از طریق سامانه املاک و اسکان صورت گیرد اما تا به امروز تنها ۲۵ بانک به این سامانه متصل شده است که کافی نیست‌.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای این امر نقش مؤثری در کاهش بورکراسی‌های اداری دارد و باعث شفافیت در اجرای امور بانکی و همچنین کاهش تخلفات در این حوزه می‌شود.

او یادآور شد: در صورتی که این سامانه تکمیل شود بازار مسکن به سمت رونق هدایت شده  و با بهبود برنامه ریزی در این طرح ما شاهد بازاری پر رونق در حوزه زمین ، مسکن و اجاره خواهیم بود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید:
هیچ واحد مسکونی بدون آماده‌سازی و کیفیت ساختمان تحویل متقاضیان نمی‌شود
مدیرعامل بانک مسکن:
قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش دمای هوا از پایان هفته
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
تسریع شناسایی خانه‌های خالی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
آخرین اخبار
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
تولید شیرخشک به ۲۸۰ هزارتن می‌رسد
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
امکان ارائه خدمات پایه بانکی به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان از بانک‌ها سلب خواهد شد
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
تسریع شناسایی خانه‌های خالی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم